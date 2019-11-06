Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 6 ở Nghệ An mất tích sau khi đi sinh nhật về, cơ quan công an đã triệu tập bà nội nạn nhân này làm việc.

Liên quan đến vụ nữ sinh mất tích trên đường đi sinh nhật về, cơ quan công an đang tạm giữ bà nội nạn nhân để phục vụ công tác điều tra, ông Phạm Văn Luyến, Chủ tịch UBND xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An đã xác nhận thông tin, theo Người Lao Động.

Cũng theo ông Luyến, tối 4/11, sau khi người nhà thông báo em N.T.T. (học sinh lớp 6) mất tích, công an đã mời bà nội em T. lên làm việc, tiếp đó công an đã đưa người phụ nữ này lên huyện.

Hình ảnh em N.T.T. chở bà nội trước khi mất tích - Ảnh: Người Lao Động

Như đã đưa tin, chiều 3/11, em T. cùng nhóm bạn đạp xe đến xóm Phú Thượng, xã Hậu Thành để dự sinh nhật bạn học. Đến khoảng 16 giờ 30, T. về trước vì nhà ở xa.

Đến tận tối cùng ngày, em T. vẫn không về nhà. Người thân của T. đã đến nhà bạn học để tìm đồng thời trình báo chính quyền địa phương.

Trong quá trình tìm kiếm, mọi người đã phát hiện áo khoác và mũ của em này ở chân đập thủy lợi Bàu Ganh, xã Hậu Thành cùng chiếc xe đạp. Nghi ngờ nữ sinh gặp nạn, hàng trăm người dân cùng lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm em T. ở bàu Ganh.

Đến rạng sáng ngày 5/11, thi thể em T. được tìm thấy. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc nữ sinh lớp 6 tử vong.

Vụ nữ sinh lớp 6 mất tích sau khi dự sinh nhật bạn: Phát hiện thi thể ở đập nước Gia đình cùng chính quyền xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An phối hợp tìm kiếm nữ sinh mất tích sau khi đi sinh nhật bạn. Rạng sáng hôm sau, thi thể nữ sinh đã được tìm thấy dưới đập nước.

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