Bố mẹ đi làm xa, Vương ở nhà với bà nội. Gần 2 ngày qua, bé trai mất tích bí ẩn, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích cháu bé ở đâu.

Mới đây, tại xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An xảy ra vụ bé trai mất tích bí ẩn thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người.

Khoảng 15 giờ 30 chiều 16/9, bà nội cháu Hà Văn Vương (6 tuổi) trú bản Boong, xã Lạng Khê đi thả trâu, để cháu ở nhà một mình. Khoảng 30 phút sau bà nội về nhà thì không thấy cháu đâu nên hốt hoảng tìm kiếm.

Bà nội vừa ra ngoài, bé trai mất tích bí ẩn - Ảnh: NLĐ

Sau khi dò hỏi ở tất cả những nơi mà cháu Vương từng lui tới nhưng vẫn không thấy, gia đình đã trình báo chính quyền địa phương. Nhận tin báo, chính quyền đã huy động người phối hợp với gia đình tìm kiếm cháu bé nhưng hiện vẫn chưa có tung tích gì.

Được biết, cháu Vương hiện đang học lớp 1 nhưng lại bị thiểu năng, nói ngọng, phát triển không bình thường. Do bố mẹ đi làm ăn xa nên cháu bé ở nhà với bà nội.

Theo Người lao động, sau khi xảy ra vụ mất tích, người dân báo chính quyền là trước đó 2 ngày có một người phụ nữ lạ xuất hiện và ngủ lại ở địa phương. Sau khi cháu Vương mất tích thì cũng không thấy người phụ nữ này đâu nữa.

Hiện công tác tìm kiếm cháu bé vẫn đang được triển khai.

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