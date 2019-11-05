Vụ nữ sinh lớp 6 mất tích sau khi dự sinh nhật bạn: Phát hiện thi thể ở đập nước

Xã hội 05/11/2019 11:10

Gia đình cùng chính quyền xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An phối hợp tìm kiếm nữ sinh mất tích sau khi đi sinh nhật bạn. Rạng sáng hôm sau, thi thể nữ sinh đã được tìm thấy dưới đập nước.

Liên quan đến vụ nữ sinh mất tích sau khi đi sinh nhật bạn, rạng sáng nay (5/11), cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể em Nguyễn Thị T. (11 tuổi, học sinh lớp 6), trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Chiều 3/11, em T. đi sinh nhật bạn rồi không trở về nhà.

Vụ nữ sinh lớp 6 mất tích sau khi dự sinh nhật bạn: Phát hiện thi thể ở đập nước - Ảnh 1
Người dân cùng lực lượng chức năng tìm kiếm nữ sinh mất tích - Ảnh: An ninh thủ đô 

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 3/11, em T. cùng nhóm bạn đạp xe đến xóm Phú Thượng, xã Hậu Thành để dự sinh nhật bạn học. Đến khoảng 16 giờ 30, T. về trước vì nhà ở xa.

Đến tận tối cùng ngày, em T. vẫn không về nhà. Người thân của T. đã đến nhà bạn học để tìm đồng thời trình báo chính quyền địa phương.

Trong quá trình tìm kiếm, mọi người đã phát hiện áo khoác và mũ của em này ở chân đập thủy lợi Bàu Ganh, xã Hậu Thành cùng chiếc xe đạp. Nghi ngờ nữ sinh gặp nạn, hàng trăm người dân cùng lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm em T. ở bàu Ganh.

Đến rạng sáng ngày 5/11, thi thể em T. được tìm thấy. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc nữ sinh lớp 6 tử vong.

Cách đây không lâu, ở Nghệ An cũng xảy ra vụ bé trai được phát hiện tử vong sau 3 ngày mất tích khiến dư luận địa phương xôn xao.

Khoảng 15 giờ 30 chiều 16/9, bà nội cháu Hà Văn Vương (6 tuổi) trú bản Boong, xã Lạng Khê đi thả trâu, để cháu ở nhà một mình. Khoảng 30 phút sau bà nội về nhà thì không thấy cháu đâu nên hốt hoảng tìm kiếm.  

Sau khi dò hỏi ở tất cả những nơi mà cháu Vương từng lui tới nhưng vẫn không thấy, gia đình đã trình báo chính quyền địa phương. 

Đến sáng 19/9, một số người dân đi ra bờ sông Lam thì phát hiện thi thể cháu Vương trôi dạt gần bờ nên báo công an. Nơi phát hiện thi thể cháu bé cách nhà khoảng 5 km.

Vụ bé trai mất tích bí ẩn ở Nghệ An: Tìm thấy thi thể cách nhà 5 km

Vụ bé trai mất tích bí ẩn ở Nghệ An: Tìm thấy thi thể cách nhà 5 km

Sau 3 ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể bé trai mất tích bí ẩn ở bờ sông cách nhà khoảng 5 km.

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