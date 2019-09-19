Vụ bé trai mất tích bí ẩn ở Nghệ An: Tìm thấy thi thể cách nhà 5 km

Xã hội 19/09/2019 13:44

Sau 3 ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể bé trai mất tích bí ẩn ở bờ sông cách nhà khoảng 5 km.

Liên quan đến vụ bé trai mất tích bí ẩn ở xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, cơ quan công an cho biết đã tìm thấy thi thể nạn nhân sau 3 ngày không rõ tung tích.

Sáng nay (19/9), một số người dân đi ra bờ sông Lam thì phát hiện thi thể một cháu bé trôi dạt gần bờ nên báo công an.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định nạn nhân chính là cháu bé Hà Văn Vương (6 tuổi, trú xã Lạng Khê) bị mất tích vào chiều 16/9. Nơi phát hiện thi thể cháu bé cách nhà khoảng 5 km. Khám nghiệm sơ bộ xác định không có dấu hiệu gì bất thường. Gia đình nạn nhân cũng không yêu cầu khám nghiệm tử thi. Hiện thi thể cháu bé đã được bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.

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Bé trai mất tích được tìm thấy trôi dạt vào bờ cách nhà 5 km - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Như đã đưa tin, khoảng 15 giờ 30 chiều 16/9, bà nội cháu Hà Văn Vương (6 tuổi) trú bản Boong, xã Lạng Khê đi thả trâu, để cháu ở nhà một mình. Khoảng 30 phút sau bà nội về nhà thì không thấy cháu đâu nên hốt hoảng tìm kiếm.  

Sau khi dò hỏi ở tất cả những nơi mà cháu Vương từng lui tới nhưng vẫn không thấy, gia đình đã trình báo chính quyền địa phương. 

Được biết, cháu Vương hiện đang học lớp 1 nhưng lại bị thiểu năng, nói ngọng, phát triển không bình thường. Do bố mẹ đi làm ăn xa nên cháu bé ở nhà với bà nội.  

Bố mẹ đi làm xa, bé trai ở với bà nội bỗng mất tích bí ẩn

Bố mẹ đi làm xa, bé trai ở với bà nội bỗng mất tích bí ẩn

Bố mẹ đi làm xa, Vương ở nhà với bà nội. Gần 2 ngày qua, bé trai mất tích bí ẩn, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích cháu bé ở đâu.

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