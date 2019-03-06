Theo đơn trình báo, chiều 5/3, con gái anh là cháu Đ.T.P.A. (SN 2001, học sinh Trường THPT TP. Điện Biên Phủ) đi học nhưng đến 22 giờ cùng ngày vẫn không về nhà.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Điện Biên Phủ nhận được đơn trình báo của gia đình anh Đoàn Văn Huấn (SN 1979, trú tại Tổ 23, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) về việc con gái anh bị mất tích.

Gọi điện mãi không liên lạc được, gia đình đã tổ chức tìm kiếm ở nhiều nơi. Trong lúc tìm kiếm, gia đình phát hiện chiếc xe đạp điện của A. tại khu vực tổ 7, phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ.

Đến trưa nay (6/3), anh Huấn đã tìm được con gái. Hóa ra P.A. không bị mất tích, mà do sau khi đi học nữ sinh đã cắt tóc, sợ về sẽ bị cha mẹ la mắng nên bắt xe về nhà bà ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Khi nhận được thông tin về con, gia đình đã thông báo với cơ quan công an, khép lại vụ việc dở khóc dở cười.

Cách đây không lâu, tại xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) cũng xảy ra vụ việc hai chị em "mất tích" khiến gia đình hoảng loạn.

Cụ thể vào chiều 20/2, hai chị em H’T.Niê (học sinh lớp 11) và H’H.Niê (15 tuổi) nói đi đón mẹ tại khu vực rẫy thuộc xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) rồi gia đình bị mất liên lạc.

Ông Đoàn Văn Tỉnh (61 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) sau một hồi tìm kiếm đã trình báo công an địa phương. Thầy cô, bạn bè của hai em cũng đăng tải thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ.

Hóa ra hai em T. và H. thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ làm lụng cực khổ nên rủ nhau vào huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) xin việc làm. Sáng 21/2, hai cô gái đến chạy bàn cho một quán bún nhưng do không quen việc nên xin nghỉ.

Người cha khóc hết nước mắt vì tưởng hai con gái bị 'mất tích' - Ảnh: Infonet

T. phân trần rằng điện thoại của em bị hư, lại không nhớ số bố mẹ nên không gọi về được chứ không có ý định giấu giếm. Trưa 22/2, hai nữ sinh thấy tin tức cha mẹ đi tìm mình ráo riết nên đã đi sửa điện thoại, nhắn tin cho cô giáo nhờ giúp đỡ rồi được Công an phường Khánh Xuân đón về nhà.