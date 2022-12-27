Sau khi chuyển đến TP.HCM, một trong 4 trẻ em là nạn nhân của vụ nổ pháo tự chế tại Đắk Lắk được xác định đa chấn thương, bị bỏng mắt, phải phẫu thuật lấy dị vật khẩn.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 27/12, thông tin từ BS Nguyễn Hiền - khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM cho biết tại đây đã tiếp nhận một trường hợp trong vụ nổ lớn xảy ra tại thôn Quỳnh Tân 3, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Bệnh nhi nhập viện là N.M.T (12 tuổi) được Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chuyển đến trong tình trạng đa chấn thương. Cụ thể, bệnh nhi bị các tổn thương rách da nham nhở, nát cơ ở nhiều vị trí trên cơ thể, tập trung chủ yếu tại hàm mặt, vai, ngực, đùi, cẳng chân và theo dõi tổn thương mắt.

Các bác sĩ đã cấp cứu, xử trí vết thương, chống sốc, phẫu thuật cắt lọc lấy dị vật, khâu vết thương, cầm máu và điều trị bỏng. Sau phẫu thuật, các chỉ số sinh hiệu đã dần ổn định, bệnh nhi tạm vượt qua được giai đoạn sốc chấn thương, đang được bác sĩ tiếp tục điều trị. Một trong số 4 nạn nhân của vụ pháo tự chế phát nổ tại Đắk Lắk - Ảnh: báo Tiền Phong Theo thông tin báo Dân Trí, gia đình của các bệnh nhi cho hay, trước đó bé T. cùng 3 người bạn gần nhà tự đặt mua nguyên liệu rồi cùng chế tạo pháo theo các thông tin trên mạng. Hậu quả là vụ nổ xảy ra khiến hai em trong nhóm tử vong, một trường hợp khác đang điều trị ở cơ sở y tế tuyến dưới.

Thời gian qua, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp là trẻ muốn khám phá, tự tìm mua nguyên liệu làm pháo trên mạng xã hội và tìm các video hướng dẫn để thực hiện, gây hậu quả cháy nổ nghiêm trọng. Cụ thể, một bé trai 15 tuổi ở Bình Thuận, sau tai nạn nổ pháo tự chế đã vĩnh viễn mất 3 ngón tay... Vết thương do pháo nổ của bệnh nhi ở Đắk Lắk - Ảnh: báo Dân Trí Bác sĩ Nguyễn Hiền - khoa Ngoại Tổng hợp của bệnh viện lưu ý, gia đình và nhà trường cần tăng cường giáo dục, tuyên truyền để các em nhận thức được hành vi tự chế pháo là vi phạm pháp luật. Nguy hiểm hơn, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân và những người xung quanh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-no-lon-do-phao-tu-che-o-ak-lak-khien-4-em-nho-thuong-vong-be-trai-12-tuoi-a-chan-thuong-bong-mat-nang-540044.html