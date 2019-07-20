Sau 3 ngày, người mẹ ở Điện Biên mất tích đã được tìm thấy. Tuy nhiên, người phụ nữ này tỏ ra hoảng loạn, không nhận ra chồng con.

Liên quan đến vụ người mẹ ở Điện Biên mất tích gây xôn xao, sáng nay (20/7), gia đình đã tìm thấy chị Đỗ Thương Huyền (26 tuổi) ở Quảng Ngãi sau 3 ngày mất tích.

Vào khoảng 11 giờ 20 hôm qua, gia đình nhận được cuộc gọi của một chủ quán ăn ở gần Nhà máy lọc dầu Dung Quất (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) báo rằng nhìn thấy chị Huyền.

Chị Huyền vào quán ăn xin chủ quán cho làm giúp việc. Thấy chị Huyền không bình thường, chủ quán gặng hỏi thì chị nói bỏ nhà đi, có chồng và con trai 2 tuổi. Chị Huyền đọc số điện thoại của cha và được chủ quán gọi điện báo tin.

Ngay sau đó, mẹ và chồng của chị Huyền lập tức bay vào Quảng Ngãi tìm con. Tuy nhiên chị Huyền hoảng loạn không nhận ra người thân, thấy con trai cũng đẩy ra, thậm chí còn đòi về nhà để thi tốt nghiệp cấp 3.

Người mẹ ở Điện Biên mất tích hiện không nhận ra chồng con - Ảnh: FBNV

Hình ảnh chị Huyền trước khi mất tích được camera ghi lại - Ảnh: Lao Động

Gia đình đưa chị Huyền đi khám và được xác định chị bị rối loạn thần kinh. Khi được hỏi vào Quảng Ngãi bằng phương tiện gì, có ai đưa vào hay không, chị Huyền đều nói không nhớ.

Cho đến sáng nay, chị Huyền mới bắt đầu nhận ra mẹ ruột. Hiện chồng chị Huyền đang tiếp tục đưa vợ đến các bệnh viện khác để khám rồi mới tiến hành về quê.

Như đã đưa tin, khoảng 18 giờ ngày 16/7, chị Huyền mang xe máy ra khỏi nhà nói đi công chuyện.

Tối cùng ngày, gia đình gọi điện cho chị nhưng không liên lạc được. Sáng hôm sau, gia đình đã trình báo sự việc đến công an.

Qua điều tra, lần cuối chị Huyền liên lạc bằng điện thoại vào khoảng 18 giờ ngày 16/7 tại khu vực quanh khách sạn Mường Thanh, cách nhà ở khoảng 300 - 500 mét. Chiều tối ngày 18/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe máy của chị Huyền tại bến xe Mỹ Đình.

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