Người mẹ trẻ mất tích bí ẩn ở Điện Biên: Con 2 tuổi khóc suốt ngày vì nhớ mẹ

Xã hội 19/07/2019 16:06

Liên quan đến vụ việc chị Đỗ Thương Huyền (26 tuổi, ngụ phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) mất tích bí ẩn, chiếc xe của chị đã được tìm thấy.

Theo đó, ngày 16/7, sau khi nói với người nhà ra ngoài có việc, chị Đỗ Thương Huyền đột nhiên mất tích bí ẩn. Dù người thân đã cố liên lạc và tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tung tích gì. 

Sáng nay (19/7), trao đổi với báo chí, ông Chiến (bố chị Huyền) xác nhận công an đã tìm thấy xe của con gái mình ở bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). 

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Người mẹ trẻ mất tích bí ẩn sau khi nói với gia đình ra ngoài có việc - Ảnh: Internet

Được biết gia đình đã không có thông tin gì của chị Huyền suốt 3 ngày qua. Trước khi đi, chị Huyền không nói bất cứ điều gì với người nhà. Cuộc sống thường ngày gia đình cũng hòa thuận, không xảy ra xích mích gì.

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Trước khi mất tích, chị Huyền và chồng không hề xảy ra mâu thuẫn gì - Ảnh: Internet

Từ ngày chị Huyền bỏ đi, gia đình không thể liên lạc được, chị cũng không gọi về nhà khiến người thân vô cùng lo lắng. Đứa con trai 2 tuổi khóc liên tục vì nhớ mẹ. Chia sẻ trên Dân Việt, chồng chị Huyền cho biết hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của vợ và hiện cũng không hiểu lý do vì sao vợ lại bỏ nhà đi. Thời gian gần đây chị Huyền không hề tỏ ra chán nản hay mệt mỏi gì, vợ chồng vẫn vui vẻ, hạnh phúc.

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Cơ quan công an thông báo đã tìm thấy xe máy của chị Huyền tại Hà Nội - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, sáng 17/6 Công an phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên tiếp nhận thông tin từ gia đình chị Đỗ Thương Huyền (sinh năm 1993) trình báo việc chị này đi khỏi nhà từ chiều tối 16/7 không về. 

Công an Điện Biên nỗ lực tìm kiếm người mẹ trẻ nghi mất tích

Công an Điện Biên nỗ lực tìm kiếm người mẹ trẻ nghi mất tích

Công an phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ đang nỗ lực tìm kiếm thông tin một cô gái trẻ trên địa bàn bị mất liên lạc bí ẩn, không rõ nguyên nhân.

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Từ khóa:   người phụ nữ mất tích

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