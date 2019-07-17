Lặn lội đi tìm con trai mất tích bí ẩn, người cha làm nghề phụ hồ bị xe tông

Xã hội 17/07/2019 10:37

Con trai mất tích bí ẩn sau khi đi làm về, người cha lặn lội khắp Sài Gòn để tìm con thì không may gặp tai nạn giao thông.

Theo đó, vì hoàn cảnh khó khăn nên ông Đặng Hữu Vượng (trú tại xóm Bắc Tân Dân, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đưa vợ chồng con trai là anh Sơn và chị Trần Thị Phương (40 tuổi) vào Sài Gòn tìm việc. Tại đây, anh Sơn cùng bố đi phụ hồ cho một công ty xây dựng ở phường An Phú Đông, quận 12 (TP.HCM). Trong khi đó, chị Phương đến Bình Dương để làm công nhân may.

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Anh Sơn mất tích bí ẩn sau khi xin cha 17 nghìn ra ngoài uống trà đá - Ảnh: Internet

Tối 30/6, sau khi cùng bố đi phụ hồ về, anh Sơn xin 17 nghìn ra đường uống trà đá thì mất tích bí ẩn. Gia đình đã đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không gặp. Vì anh Sơn mắc bệnh thần kinh, ông Vượng lo sợ con gặp chuyện không may nên chạy xe khắp các đường phố Sài Gòn tìm kiếm. Trong lúc tìm, chẳng may ông bị xe tông gãy xương đòn.

Theo chia sẻ của ông Vượng trên Người đưa tin, anh Sơn mất tích vào khoảng 20 giờ tối 30/6. Khi mất tích, anh mặc quần đùi, áo cộc trắng có cổ sọc và mang dép lê màu xanh. Được biết, anh Sơn cao khoảng 1m60, nặng khoảng 56kg, dáng người lỏm khỏm, khi đi hay cúi người, miệng lẩm bẩm hay cười, giọng nói ngọng, thần kinh không ổn định.

Trong khi đó, chị Hương vợ anh Sơn cũng bị bệnh vừa câm, vừa điếc. Từ ngày anh Sơn mất tích, ông Vượng gặp tai nạn, gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các kênh truyền thông, gia đình hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ, sớm tìm được anh Sơn.

 

Ai biết thông tin anh Đặng Hữu Sơn ở đâu xin báo theo địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Hương, xóm Bắc Tân Dân, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

ĐT: 0392496572 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

 

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Trước đây, anh Long nhờ em đang ở Malaysia tìm con hộ. Khi nghe em gái nói: ‘Nó chết rồi, còn đâu mà tìm’, anh mới ân hận tự đi tìm con.

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