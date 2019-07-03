Nữ sinh lớp 10 mất tích nhiều ngày: Cuộc gọi và tin nhắn lạ khiến gia đình hoang mang

Xã hội 03/07/2019 17:31

Trong thời gian nữ sinh mất tích, gia đình có nhận được cuộc gọi và tin nhắn của em nhưng cách nhắn tin rất lạ khiến gia đình nghi ngờ.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận đơn vị này vừa tiếp nhận đơn trình báo về vụ việc nữ sinh mất tích.

Theo đơn trình báo của bà Thái Thị Lê (sinh năm 1983, trú thôn Định Xá, Cam Hiểu, Cam Lộ) thì con gái bà là em Nguyễn Thương Hoài (sinh năm 2003, học sinh lớp 10A9, trường THPT Đông Hà) đã mất tích nhiều ngày.

Được biết, em Hoài mất liên lạc với gia đình từ ngày 27/6 vừa qua. Đến ngày 30/6, gia đình quyết định trình báo công an để tìm tung tích của em. Trước khi mất tích, Hoài có lên mạng tìm việc làm thêm nhân dịp nghỉ hè. Sau đó, Hoài được một người phụ nữ gọi ra Hà Nội làm lắp ráp linh kiện điện tử.

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Nữ sinh mất tích nhiều ngày sau khi tìm việc làm trên mạng - Ảnh: Internet

Đến sáng nay (3/7) Hoài có gọi điện và nhắn tin về nhà nhưng cách nhắn tin rất khác khiến gia đình nghi ngờ không phải nữ sinh này nhắn về.

Người mẹ này còn cho biết thêm, gia đình bà thuần nông, không nợ nần gì ai.

Nữ sinh mất tích ở Nghệ An được tìm thấy ở TP.HCM

Cách đây không lâu, tại Nghệ An cũng vừa xảy ra một vụ nữ sinh bỗng nhiên mất tích nhưng may mắn sau đó gia đình đã tìm thấy em ở TP.HCM.

Theo đó vào ngày 25/6, nữ sinh L.D.L (sinh năm 2003, trú xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) xin lên nhà bạn chơi nhưng cha mẹ không đồng ý. Đến khi trời tối, gia đình không liên lạc được với L. nên tá hỏa đi tìm.

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Nữ sinh lớp 10 được tìm thấy ở TP.HCM - Ảnh: Internet

Lúc này một người bạn cùng xóm học chung với L. mới nói rằng buổi sáng có chở L. ra QL1A để đón xe vào TP. Vinh. Gia đình ngay lập tức đến huyện Hợp Quỳ và TP.Vinh để tìm em nhưng không thấy nên đã trình báo công an.

Nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng thông báo tìm kiếm người mất tích khắp các địa bàn trong và ngoài tỉnh, đồng thời chia sẻ lên các trang mạng xã hội để tìm kiếm L. Đến ngày 28/6 vừa qua, gia đình cho biết đã tìm thấy L. ở nhà người thân tại TP.HCM. 

Gia đình nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm tài xế xe ôm công nghệ mất tích sau cuốc xe khuya

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Một tài xế xe ôm công nghệ đã mất liên lạc khiến gia đình vô cùng lo lắng. Gia đình người này đã đăng tin nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm giúp.

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