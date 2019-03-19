Nóng: Phát hiện thi thể nữ sinh lớp 10 mất tích bí ẩn khi đi tập văn nghệ dưới mương

Xã hội 19/03/2019 09:48

Sau nhiều ngày tìm kiếm, sáng nay (19/3) gia đình đau đớn nghe tin thi thể em N.T.B.V (nữ sinh lớp 10) mất tích nhiều ngày khi đi tập văn nghệ được tìm thấy dưới mương.

Trao đổi với báo chí vào sáng 19/3, ông Trần Văn Thiệm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định xác nhận chính quyền địa phương đã nhận được tin báo về việc thi thể em N.T.B.V (sinh năm 2003, trú tại xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, học sinh lớp 10) được tìm thấy dưới mương sau nhiều ngày mất tích khi đi tập văn nghệ.

Sau khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã đến hiện trường để xác minh, làm rõ cái chết của nạn nhân.

Nóng: Phát hiện thi thể nữ sinh lớp 10 mất tích bí ẩn khi đi tập văn nghệ dưới mương - Ảnh 1
Sau khi V. mất tích, gia đình có gọi điện cho em nhưng sau khi đổ chuông thì tắt máy ngay - Ảnh: Internet

Về phần gia đình nạn nhân, sau khi nhận được tin, người thân đã ra hiện trường kiểm tra và xác nhận đó chính là V.

Từ khi nhận được tin dữ, người thân trong gia đình, đặc biệt là mẹ V. gào khóc thảm thiết khiến ai nấy đều vô cùng xót xa.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 15/3, em N.T.B.V xin gia đình đi tập văn nghệ. Tuy nhiên, sau đó gia đình không thể liên lạc được với em. Trước lúc mất tích, V. vẫn vui vẻ, bình thường.

Được biết, V. là một cô bé rất ngoan, không bao giờ đi chơi về khuya và rất chăm chỉ học tập. Vào ngày mất tích, em có mang theo chiếc điện thoại gia đình mới mua cho. Khi gia đình gọi cho em thì điện thoại có đổ chuông nhưng sau đó tắt máy ngay.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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