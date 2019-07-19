Trước khi mất tích bí ẩn, người phụ nữ Hà Nội để lại dòng chữ gửi lời xin lỗi đến bố mẹ, chồng con.

Mới đây, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xác nhận đơn vị này đã nhận được trình báo của gia đình anh Trần Đình Thắng (43 tuổi, ngụ tại tổ phố Viên 7, phường Cổ Nhuế 2) về việc vợ anh là chị Nguyễn Thị Hồng Hoa (42 tuổi) mất tích bí ẩn. Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, cơ quan chức năng đã tích cực vào cuộc tìm kiếm tung tích chị Hoa.

Chị Hoa mất tích bí ẩn sau khi để lại dòng tin nhắn kỳ lạ cho người nhà - Ảnh: Internet

Theo đó, vào tối 17/7, chị Hoa bỗng dưng bỏ nhà ra đi, người thân đã đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không gặp. Anh Thắng cũng cho biết thêm từ trước đến nay, vợ chồng anh sống khá hòa thuận, chưa to tiếng với nhau bao giờ, cũng không mâu thuẫn hay xích mích với hàng xóm.

Theo thông tin người nhà chị Hoa chia sẻ trên Gia đình và xã hội, nguyên nhân khiến chị Hoa bỏ đi có thể vì chịu nhiều áp lực trong công việc vì chị nhiều lần xin việc nhưng chỉ làm được một thời gian ngắn rồi nghỉ. Được biết, chị Hoa mất ngủ triền miên, tâm lý không ổn định, có thể bị trầm cảm. Trước khi mất tích bí ẩn, chị đã để lại dòng tin nhắn cho người nhà: “Xin lỗi bố mẹ, xin lỗi chồng con, em về với các cụ đây”.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Người mẹ trẻ mất tích bí ẩn ở Điện Biên: Con 2 tuổi khóc suốt ngày vì nhớ mẹ Liên quan đến vụ việc chị Đỗ Thương Huyền (26 tuổi, ngụ phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) mất tích bí ẩn, chiếc xe của chị đã được tìm thấy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-mat-tich-bi-an-sau-khi-de-lai-tin-nhan-xin-loi-bo-me-xin-loi-chong-con-em-ve-voi-cac-cu-day-331710.html