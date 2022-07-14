Vụ nam sinh lớp 10 bị đánh tử vong ở nhà văn hóa: Hé lộ chi tiết kết quả điều tra ban đầu về mâu thuẫn giữa nạn nhân và nhóm nghi can

Xã hội 14/07/2022 14:17

Cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ba đối tượng liên quan đến vụ đánh một nam sinh lớp 10 tử vong khi đang dạy thiếu nhi ở nhà văn hóa.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, Ngày 14/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ba nghi phạm liên quan đến vụ đánh một nam sinh thiệt mạng ở xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Ba đối tượng gồm: Phạm Quốc C. (17 tuổi), Nguyễn Thành L. (17 tuổi), Phạm Văn T. (17 tuổi). Cả ba nghi phạm đều trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi liên quan đối với Vũ Văn Đ (18 tuổi).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Quốc C. có quan hệ yêu đương với P.T.Q.T. (16 tuổi, trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Tuy nhiên, Đặng Q.H. (16 tuổi, trú tại thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang) lại thường xuyên bày tỏ tình cảm với P.T.Q.T. , dẫn đến giữa C. và H. nảy sinh mâu thuẫn. Do vậy, một số lần C. đã rủ các bạn là Nguyễn Thành L., Vũ Văn Đ. và Phạm Văn T. tìm H. đánh dằn mặt để nạn nhân từ bỏ ý định tán tỉnh P.T.Q.T., nhưng chưa gặp được.

Vụ nam sinh lớp 10 bị đánh tử vong ở nhà văn hóa: Hé lộ chi tiết kết quả điều tra ban đầu về mâu thuẫn giữa nạn nhân và nhóm nghi can - Ảnh 1
Hiện trường vụ án mạng khiến nam sinh tử vong - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Đến khoảng 20 giờ, ngày 11/7, các nghi phạm đến Nhà văn hóa thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương thì phát hiện Đặng Q.H. đang hướng dẫn các thiếu niên sinh hoạt hè. Nguyễn Thành L. và Phạm Văn T. gọi H. ra ngoài rồi dùng chân, tay đánh, đấm, đá liên tiếp vào người H.

Mặc dù, H. đã bỏ chạy nhưng Nguyễn Thành L. và Phạm Văn T. vẫn đuổi theo đấm đá, làm H. gục ngã, bất tỉnh và tử vong. Kết quả khám nghiệm sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong của Đặng Q.H. là do đa chấn thương.

Như đã đưa tin trước đó, theo Tiền Phong, trước đó, tối 11/7, H. đang dạy ngoại khóa cho các cháu thiếu nhi tại nhà văn hoá thôn, bất ngờ có nhóm thanh niên đến gọi H ra nói chuyện, rồi lao vào đánh khiến nam sinh lớp 10 ngã gục xuống đất. Sau đó, nhóm thanh niên rời khỏi hiện trường.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân xã Hồng Phong đã đưa H. vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên nam sinh này tử vong sau đó. Đồng thời báo chính quyền sở tại.

Lãnh đạo Công an huyện Ninh Giang cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử cán bộ xuống hiện trường để điều tra. Do vụ án mạng nghiêm trọng, nên đơn vị đã bàn giao hồ sơ cho Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hải Dương để điều tra, truy bắt nhóm thanh niên gây án.

Vụ nam sinh lớp 10 bị đánh tử vong ở nhà văn hóa: Hé lộ chi tiết kết quả điều tra ban đầu về mâu thuẫn giữa nạn nhân và nhóm nghi can - Ảnh 2
Vị trí nam sinh nằm gục sau khi bị nhóm thanh niên lạ mặt đánh - Ảnh: Gia đình và xã hội/ báo Sức khỏe và Đời sống

Theo báo Sức khỏe và đời sống, đại diện gia đình nam sinh xấu số cho biết, vào khoảng 2h30 rạng sáng ngày 12/7, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng bàn giao thi thể H. cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, vào 10h30 trưa cùng ngày, lễ khâm liệm cho em H. được tiến hành và 8h sáng ngày 13/7, sau lễ truy điệu, di quan nam sinh được an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Hiện, sự việc đang được điều tra làm rõ

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Liên quan đến vụ nam sinh bị đánh tử vong khi đang dạy thiếu nhi ở nhà văn hóa, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

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