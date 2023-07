Theo báo Pháp luật TP.HCM, Ngày 14/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ba nghi phạm liên quan đến vụ đánh một nam sinh thiệt mạng ở xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Quốc C. có quan hệ yêu đương với P.T.Q.T. (16 tuổi, trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Tuy nhiên, Đặng Q.H. (16 tuổi, trú tại thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang) lại thường xuyên bày tỏ tình cảm với P.T.Q.T. , dẫn đến giữa C. và H. nảy sinh mâu thuẫn. Do vậy, một số lần C. đã rủ các bạn là Nguyễn Thành L., Vũ Văn Đ. và Phạm Văn T. tìm H. đánh dằn mặt để nạn nhân từ bỏ ý định tán tỉnh P.T.Q.T., nhưng chưa gặp được.

Hiện trường vụ án mạng khiến nam sinh tử vong - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Đến khoảng 20 giờ, ngày 11/7, các nghi phạm đến Nhà văn hóa thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương thì phát hiện Đặng Q.H. đang hướng dẫn các thiếu niên sinh hoạt hè. Nguyễn Thành L. và Phạm Văn T. gọi H. ra ngoài rồi dùng chân, tay đánh, đấm, đá liên tiếp vào người H.