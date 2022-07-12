Đau lòng nam sinh lớp 10 bị đánh tử vong khi đang dạy thiếu nhi ở nhà văn hóa

Xã hội 12/07/2022 09:09

Nạn nhân trong vụ việc được đánh giá là người hiền lành, có học lực khá và quá trình học ở trường ngoan ngoãn, nhà trường không phát hiện có mâu thuẫn với ai trong trường, lớp.

Theo báo Giao Thông, ngày 12/7, cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đang tích cực phối hợp để truy bắt nhóm côn đồ đánh khiến nam sinh lớp 10 tử vong ở xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 20h ngày 11/7, khi đang dạy thiếu nhi ở nhà văn hoá thôn Đồng Hội, em Đ.Q.H (SN 2006), trú tại xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang bị nhóm người lạ mặt gọi ra nói chuyện. Tại đây, nhóm côn đồ này bất ngờ lao vào đánh nam sinh H. Chỉ đến khi H. gục xuống thì nhóm côn đồ này mới dừng lại và lên xe rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã hô hoán tập trung giúp đỡ và cấp cứu tại chỗ cho H. nhưng nam sinh này không qua khỏi. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường. Đồng thời, điều tra nguyên nhân và truy bắt nhóm đối tượng.

 

Theo Tuổi Trẻ, được biết, nam sinh xấu số trên vừa học hết lớp 10D Trường THPT Khúc Thừa Dụ, huyện Ninh Giang. Trong thời gian nghỉ hè nên em đã tham gia hoạt động hè tại địa phương.

Trong cuộc sống hằng ngày, em H. được đánh giá là người hiền lành, không có mâu thuẫn với ai. Trước đó, vào buổi chiều 11/7, em H. có đưa các cháu thiếu nhi của xã Hồng Phong tham gia giải bóng đá U10 huyện Ninh Giang, sau đó buổi tối thì dạy các em học tại nhà văn hóa thôn.

Đại diện ban giám hiệu Trường THPT Khúc Thừa Dụ cho biết nam sinh H. có học lực khá và quá trình học ở trường ngoan ngoãn, nhà trường không phát hiện có mâu thuẫn với ai trong trường, lớp.

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