Theo Gia đình và xã hội/ báo Sức khỏe và Đời sống, ông V.V.V. - sinh sống gần nhà văn hóa thôn Đồng Hội cho hay, sau khi ăn cơm tối xong, gia đình có khách đến chơi và ông thấy các cháu thiếu nhi tập múa hát như mọi ngày ở sân nhà văn hóa, nên ông không để ý. Một lúc sau, ông thấy mọi người gọi bảo ở sân nhà văn hóa có vụ đánh nhau thì ông chạy ra xem.

Liên quan đến vụ nam sinh bị đánh tử vong khi đang dạy thiếu nhi ở nhà văn hóa thôn Đồng Hội ( Hải Dương ), danh tính nạn nhân được xác định là em Đ.Q.H (SN 2006), vừa học hết lớp 10D Trường THPT Khúc Thừa Dụ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Bản thân tôi cùng người dân ở đây không biết nguyên nhân vì sao cháu H. bị đánh đến tử vong. Trong khi đó cháu là người ngoan hiền, tốt tính và ở trong thôn, xã cháu được lòng mọi người" - ông V. nói.

"Khi tôi ra đến nơi đã thấy lực lượng công an cùng nhiều người dân có mặt ở đây, còn cháu H. được đưa vào trong nhà văn hóa đang thở ô xi cấp cứu, nhưng da tím tái. Sau khi cấp cứu một lát cháu được xác định tử vong và một lúc sau cơ quan chức năng về thực hiện khám nghiệm tử thi.

Được biết, hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng là khu nhà văn hóa thôn Đồng Hội nằm cạnh trục đường chính của thôn. Đáng chú ý công trình nhà văn hóa được xây ở giữa và 2 bên là sân vui chơi. Vào tối qua, khu vực sân nằm phía trước điểm trường mầm non thôn Đồng Hội (bỏ trống) là địa điểm tập thiếu nhi và xảy ra vụ việc; còn bên sân còn lại được một số người chơi bóng chuyền hơi.

Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Đồng Hội kể, vào khoảng 20h tối qua, sau khi ăn cơm xong, ông chuẩn bị ra nhà văn hóa để kiểm tra, động viên các cháu thiếu nhi tập Tuy nhiên, chưa kịp ra thì ông nhận được điện thoại của Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Phong thông báo xảy ra vụ đánh nhau ở nhà văn hoá thôn.

"Nói thật, đến giờ tôi vẫn thấy sốc khi vụ việc xảy ra quá nhanh, bất ngờ và không tin đó sự thật. Từ đêm qua đến nay, người dân quê tôi ai cũng buồn, xót xa và thương cháu H; còn mẹ cháu thì khóc ngất khi biết tin con gặp nạn. Buồn nhất là cháu đang còn trẻ, tương lai rộng mở và bao nhiêu dự định đành gác lại dở dang. Chúng tôi mong sao, người gây ra cái chết cho cháu sẽ phải bị pháp luật trừng trị thích đáng…" - Trưởng thôn Đồng Hội nói.

Gia đình nam sinh đang thực hiện công việc lo hậu sự - Ảnh: Gia đình và xã hội/ báo Sức khỏe và Đời sống

Đại diện gia đình nam sinh xấu số cho biết, vào khoảng 2h30 rạng sáng nay, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng bàn giao thi thể em H. cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, vào 10h30 trưa nay, lễ khâm liệm cho em H. được tiến hành và 8h sáng mai (13/7), sau lễ truy điệu, di quan nam sinh được an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Như đã đưa tin trước đó, theo Infonet/VietNamNet, sáng 12/7, ông Đào Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND xã Hồng Phong (huyện Ninh Giang, Hải Dương) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ xô xát khiến nam sinh lớp 10 tử vong rất thương tâm.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Infonet/VietNamNet

Theo ông Tuấn, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 20h ngày 11/7, khi em Đ.Q.H (16 tuổi, trú tại thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, Hải Dương) đang dạy các em thiếu nhi ở nhà văn hóa thôn, bất ngờ xuất hiện một nhóm thanh niên lạ mặt gọi H. ra nói chuyện. Khi nam sinh xác nhận mình là H. thì bất ngờ bị các thanh niên kia lao vào đánh cho đến khi gục xuống, sau đó cả nhóm phóng xe rời đi.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh hô hoán và tiến hành cấp cứu tại chỗ cho nạn nhân nhưng không qua khỏi.

Hiện,sự việc đang được điều tra làm rõ.