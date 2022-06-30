Vụ nam sinh chết trong phòng trọ ở Bình Dương: Bức thư tuyệt mệnh viết những gì?

Xã hội 30/06/2022 17:15

Mở cửa phòng trọ, mọi người bàng hoàng phát hiện Đ. tử vong trên giường, bên cạnh có một lá thư viết những lời cuối cùng dành cho cha mẹ.

Ngày 30/6, Thanh Niên đưa tin, lực lượng chức năng Công an TP.Dĩ An, Bình Dương đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ phát hiện nam sinh viên tử vong trong phòng trọ ở làng ĐH Quốc gia TP.HCM (TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Nạn nhân được xác định là P.T.Đ., 21 tuổi, quê tỉnh Bình Phước, hiện đang là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn TP.HCM.

Vụ nam sinh chết trong phòng trọ ở Bình Dương: Bức thư tuyệt mệnh viết những gì? - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

 

Theo nguồn tin từ báo Công an TPHCM cho biết, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, sau nhiều lần gọi cho Đ không được nên một người thân của Đ tới phòng trọ tại khu vực chợ Nhân Văn, thuộc Đại học quốc gia TPHCM, phường Đông Hòa, TP.Dĩ An để tìm.

Tại đây, người thân phát hiện Đ đã chết trên giường ngủ, miệng sùi bọt mép. Trên bàn có 1 lá thư tuyệt mệnh, trong đó có nội dung xin lỗi ba mẹ vì con đã bỏ thi, bỏ báo cáo thực tập, còn nợ 4 môn, bị dằn vặt trong thời gian qua và đã nhiều lần tìm cách tự kết thúc.

Nhận thông tin, Công an phường Đông Hòa nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, Công an TP.Dĩ An và Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tới khám nghiệm hiện trường, chuyển thi thể nạn nhân về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Bước đầu xác định Đ đã uống thuốc để tự tử.

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