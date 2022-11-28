Liên quan đến vụ việc nam bảo vệ chết tại công trường với nhiều vết thương trên người, Bà Nguyễn Thị Khương (SN 1963, trú phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) ngồi bần thần bên đường, miệng không ngừng gọi tên chồng khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Theo thông tin từ Vietnamnet, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Hưng Bình (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, vụ việc người đàn ông làm bảo vệ tại một trình lớn trên địa bàn tử vong vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Bà Nguyễn Thị Khương (SN 1963, trú phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) vẫn chưa tin chồng mình là ông Nguyễn Văn N. (SN 1962) đã ra đi mãi mãi. Ngồi khóc nức nở bên thi thể chồng, bà Khương cho biết, hôm qua (27/11), ông N. có gọi điện về cho con dâu báo trưa nay ông không về ăn cơm.

Bà Khương đau xót cho biết: "Cuộc gọi cuối cùng của chồng là vào 11h30 trưa hôm qua, tôi có nghe máy nhưng đầu dây bên kia rất ồn. Lúc sau thì tắt máy. Tôi liên lạc lại nhưng không thấy chồng nghe máy. Lúc đó, cứ nghĩ điện thoại của chồng đã cũ, có vấn đề nên bà Khương không liên lạc nữa. Chiều rồi tối đến, cứ cách vài tiếng, tôi lại gọi cho chồng, thế nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng. Cả đêm hôm qua, tôi và con dâu không sao chợp mắt được". Bà Khương xót xa trước sự ra đi quá đột ngột của chồng - Ảnh: Vietnamnet Sáng ngày 28/11, bà Khương tìm đến chỗ làm của chồng thì có một người đàn ông lạ mặt tiến tới xin số điện thoại và chụp hình của tôi. Lúc sau thấy có rất đông công an đứng phía sau tòa nhà đang xây, bà chạy vội ra thì thấy chồng mình đã mất.

Bà Khương cho biết thêm, chồng mình là người thật thà, hiền lành. Nhận công việc làm bảo vệ cho tòa nhà đang thi công được mấy tháng, ông rất chăm chỉ làm việc, thường chỉ về nhà tắm rửa và ăn cơm. Hiện trường người đàn ông làm bảo vệ công trình tử vong - Ảnh: Báo Nghệ An Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 7h cùng ngày, Nguyễn Văn N. được phát hiện tử vong trong khu vực công trình cao tầng đang thi công, nơi ông N. làm bảo vệ. Ông Nguyễn Văn Hào (SN 1970), em rể nạn nhân chia sẻ, khoảng 7h sáng nay đã nhận được tin ông N. mất. Ông Hào cho biết: "Khi đến hiện trường vụ việc, tôi thấy giày, mũ, điện thoại của ông N. văng tứ tung. Trên người có rất nhiều vết bầm tím”. Đại diện chủ đầu tư công trình này cho biết, công trình đã được giao cho một công ty khác thầu xây dựng. Hiện tại, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.

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