Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM vào cuộc vụ TikToker Nờ Ô Nô phát ngôn phản cảm, miệt thị người khác

Xã hội 28/11/2022 15:30

TikToker Nờ Ô Nô bị dư luận lên án, chỉ trích mạnh mẽ vì đăng clip có lời nói xúc phạm, miệt thị người nghèo, người vô gia cư.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 28/11, ông Lâm Đình Thắng – giám đốc Sở Thông tin và truyền thông (TT&TT) TP.HCM cho biết, đã giao cho Thanh tra Sở liên hệ với ông Phạm Đức Tuấn (quê Kiên Giang, trú tại TP.HCM, có tài khoản TikToker Nờ Ô Nô) để làm việc liên quan đến video gây bức xúc dư luận trên nền tảng mạng xã hội TikTok.

“Về vụ việc này, chúng tôi đã nắm bắt và liên lạc nhiều lần với ông Tuấn (TikToker Nờ Ô Nô). Chúng tôi đang phối hợp với các bộ phận liên quan nhằm xác định địa chỉ cụ thể để mời người này lên làm việc” - ông Thắng nói.

Trong khi đó, Nguyễn Đức Thọ - Chánh thanh tra Sở TT&TT TPHCM cũng cho biết đơn vị cũng đã xem các clip của ông Tuấn và đang chờ làm việc trực tiếp để xác minh làm rõ thêm vụ việc TikToker này có hành vi xúc phạm danh dự người khác.

TikToker Nờ Ô Nô hay còn được biết đến với tên gọi Tuấn Brice, vốn là một TikToker chuyên đi review các quán ăn. Gần đây, Nờ Ô Nô được netizen chú ý vì đoạn video “Người nghèo ăn gì - Nờ Ô Nô cho ăn đó”.

Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM vào cuộc vụ TikToker Nờ Ô Nô phát ngôn phản cảm, miệt thị người khác - Ảnh 1
Đoạn clip của tiktoker ngay khi đăng tải đã bị chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội - Ảnh: Cắt từ clip

Liên quan đến sự việc này, trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, đại diện Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ TTTT cho biết, những phản ánh về TikToker Nờ Ô Nô hiện đơn vị đã ghi nhận và đang tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước làn sóng tẩy chay, cùng rất nhiều thắc mắc về lý do vì sao TikTok vẫn để tài khoản này hoạt động, thậm chí còn có nhiều clip lên xu hướng, nền tảng này đã có động thái cấm tài khoản Nờ Ô Nô.

TikToker Nờ Ô Nô bị dư luận lên án, chỉ trích mạnh mẽ vì đăng clip có lời nói xúc phạm, miệt thị người nghèo, người vô gia cư. Cụ thể, trong 1 clip đi giúp đỡ người nghèo, dù có ý tốt tặng đồ ăn cho một bà cụ nhưng lời lẽ của Nờ Ô Nô lại khiến người xem cảm thấy rất khó chịu.

Nam Tiktoker sử dụng hàng loạt những ngôn từ kém duyên như để trò chuyện cùng bà cụ như: "Hello (xin chào) bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn" hay thậm chí là "nghèo mà còn chê đồ ăn", "Bớt nghèo lại đi nha, không ai giúp hoài đâu"...

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