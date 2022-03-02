Liên tục xuất hiện trong nhiều video xu hướng của một tiktoker với hàng triệu lượt xem và bị nhiều lời chế giễu, người nhà của cô gái này mới đây đã phải lên tiếng "cầu cứu".

Thời gian gần đây, loạt clip về một cô gái vừa đi bộ trên đường vừa nói chuyện được nhiều người quan tâm bàn luận không ngừng. Theo đó, cô gái này thường xuất hiện trên một tài khoản Tiktok có tên S.M, trong đó có những đoạn clip nhận về gần 10 triệu lượt xem chỉ trong vòng một tuần. Trong các đoạn clip, cô gái mặc đồ bộ tại nhà vừa đi nhanh trên đường vừa phát ngôn những câu nói ngây ngô, bất cần, độc thoại một mình. Từ đó, cô gái trở thành một chủ đề hot thường được nhiều tiktoker khác chế lại với mục đích gây cười, trong đó, câu nói: “Em muốn uống cho thật say, để quên hết sự đời” của cô trở thành một hiện tượng và được lan truyền trên các diễn đàn

Được biết, cô gái này có tên Đài Trang và thường được mọi người gọi là “cô gái đi bộ”. Từ đó, cô gái trẻ bất đắc dĩ nổi tiếng trên mạng xã hội dù không hề hay biết mình đang trở thành tâm điểm chú ý, bàn luận, thậm chí đùa cợt của không ít người. Nhìn vào cũng có thể dễ dàng thấy được, Đài Trang có tâm lý không được bình thường. Bức xúc khi biết em gái mình bị đưa lên mạng để "câu view", cô gái có tên Q. (Đến từ Rạch Giá, Kiên Giang), cho biết mình là chị họ của Đài Trang đã lên tiếng "cầu cứu" dân mạng. Q. chia sẻ: "Đài Trang là em họ mình, dù đã 22 tuổi rồi nhưng tâm trí thì dừng lại 14 - 15 tuổi. Em bị bất ổn về thần kinh, thường hay đi lòng vòng trong xóm và nói một mình.

Không ngờ là em bị quay lại và phát tán lên mạng, mình mong mọi người biết được thông tin này để không chế giễu em gái mình, lan truyền những clip này hay "chế" thêm clip gì về Đài Trang nữa." - người nhà chia sẻ. Sau sự lên tiếng của gia đình, tiktoker đăng tải loạt video về Đài Trang lập tức nhận về sự chỉ trích dữ dội từ CĐM. Nhiều người bức xúc trước hành động không xin phép mà tự ý phát tán hình ảnh riêng tư của người khác lên mạng xã hội của chủ tài khoản này. Nhiều người còn nghi ngờ tài khoản S.M đã chủ động mớm lời, hay thậm chí dàn dựng, hướng dẫn Đài Trang thực hiện những đoạn clip này với mục đích "câu view", "câu like". Tiktoker này sau đó đã gỡ bỏ toàn bộ các đoạn clip về Đài Trang trên trang Tiktok của mình và cho biết mình đã nói chuyện với gia đình Đài Trang. Người này cho biết cô gái là hàng xóm của mình, hay đi xung quanh xóm độc thoại. Tiktoker này cũng phủ nhận việc ép Đài Trang quay clip và mớm lời cho cô. Kênh tiktok thu hút lượt view "khủng" khi đăng tải về "cô gái đi bộ". (Ảnh chụp màn hình) "Lúc nào Trang đi qua nhà, mình gặp thì mới quay chứ hoàn toàn không có chuyện ép quay để câu view được. Nhiều người bảo mình mớm lời, rồi chỉ cho Trang nói để quay, nhưng điều đó hoàn toàn không có. Bạn ấy không thể đủ nhận thức để nghe mình hướng dẫn rồi nói theo ý mình được, tất cả các đoạn clip đều là Trang tự nói ra. Sau khi chị họ Trang lên tiếng, mình đã gỡ hết clip" - chủ tài khoản chia sẻ.

Nữ Tiktoker gây tranh cãi khi ra nghĩa địa bắt cá trê, “khui” từ bên trong ra nhẫn vàng, lắc vàng Đoạn video được lan truyền chóng mặt trên TikTok mới đây ghi lại khoảnh khắc một cô gái ra nghĩa địa bắt cá trê rồi khui từ bên trong ra nhẫn vàng, lắc vàng… đã gây ra nhiều tranh cãi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-nha-cau-cuu-khi-em-gai-bat-on-ve-than-kinh-bi-mottiktoker-quayclip-cauview-dung-che-gieu-em-minh-nua-453025.html