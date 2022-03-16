Nam TikToker có tiếng 'khoe' mắc Covid-19 nhưng thản nhiên rủ rê bạn bè đi cà phê tụ tập rồi đăng clip lên MXH

Xã hội 16/03/2022 08:34

Mới đây, một nam TikToker có tiếng đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ khi tiết lộ thông tin mình đang là F0 nhưng vẫn thản nhiên rủ rê bạn bè ra ngoài tụ tập.

Thơi gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp khiến nhiều người không khỏi lao đao. Mới đây nhất, theo quy định của Bộ Y tế ban hành, F0 chỉ được phép rời phòng cách ly, không ra khỏi nhà để tránh lây nhiễm cho mọi người xung quanh. Tuy nhiên, không phải ai cũng tuân thủ đúng quy định, vẫn có người phớt lờ quy định này, thậm chí còn quay clip "khoe khoang" lên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Cụ thể, mới đây, trên trang mạng xã hội, một nam TikToker tên N.L. đã đăng tải đoạn clip với nội dung: "Một ngày bình thường của N.L. không đến trường học sẽ như thế nào?" gây nhiều sự chú ý. Được biết, nam Tiktoker này đang là sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ, khá nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok.

Nam TikToker có tiếng 'khoe' mắc Covid-19 nhưng thản nhiên rủ rê bạn bè đi cà phê tụ tập rồi đăng clip lên MXH - Ảnh 1
L. khoe uống thuốc điều trị Covid-19 và không đeo khẩu trang ở nơi công cộng - Ảnh: Cắt từ clip

Chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu L. không tiết lộ lý do không thể đến trường là vì mắc Covid-19. L. hồn nhiên chia sẻ: "Có một số giảng viên cũng đang bị F0 nên phải học online, điển hình như tui nè. Đang yên đang lành tự nhiên cái dính, buồn ghê. Uống thuốc mấy ngày liền rồi, cái họng nó muốn thay đổi luôn rồi, chán ghê chứ!".

Như vậy, theo tiết lộ của L., anh hiện đang mắc Covid-19. Do đó, trong tình trạng này, L. cần phải theo dõi sức khỏe và tự cách ly tại nhà để bảo đảm sức khỏe bản thân và cộng đồng. Tuy nhiên, trái lại, L. đã rủ cả bạn bè ra ngoài đi ăn trưa rồi vào quán cà phê uống nước. Thậm chí, dù biết mình là F0 và đang ở nơi công cộng nhưng trong lúc trò chuyện, L. cũng "quên mất" việc đeo khẩu trang.

Nam TikToker có tiếng 'khoe' mắc Covid-19 nhưng thản nhiên rủ rê bạn bè đi cà phê tụ tập rồi đăng clip lên MXH - Ảnh 2
L.còn vô tư tụ tập với bạn bè ở nơi công cộng - Ảnh: Cắt từ clip

Đoạn clip L. đăng tải với nội dung phản cảm đã nhận về rất nhiều ý kiến chỉ trích. Hiện tại, chủ nhân đoạn clip đã xoá bài đăng nhưng đoạn clip đã được chia sẻ ở những nơi khác và nhận về khá nhiều ý kiến bức xúc, phẫn nộ trước hành động của nam Tiktoker này.

 

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