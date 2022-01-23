Tìm ra nguyên nhân phía sau lạp sườn do TikToker nổi tiếng bán khiến khách hàng bị nhiễm trùng đường ruột

Xã hội 23/01/2022 20:56

Sau khi được TikToker này giải thích rõ ràng, phía khách hàng cũng đã đồng tình với cách giải quyết vô cùng ổn thỏa.

Thời gian vừa qua, netizen có dịp xôn xao khi một TikToker nổi tiếng bị tố là bán lạp sườn kém chất lượng khiến cho một khách hàng sau khi ăn vào đã bị nhiễm trùng đường ruột. Trước làn sóng kêu gọi tẩy chay, cũng có nhiều người cho rằng nên tìm hiểu kỹ nguyên do tránh việc khiến người khác bị mất đi miếng cơm một cách oan uổng.

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TikToker này cho biết nguyên nhân khách hàng bị nhiễm trùng đường ruột là do lạp sườn đã được vận chuyển từ vùng lạnh tới vùng nóng mà không được bảo quản phù hợp - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, phía TikToker này cho biết, nguyên nhân khách hàng bị nhiễm trùng đường ruột sau khi ăn lạp sườn là do thức ăn này đã được vận chuyển từ vùng lạnh tới vùng nóng mà không được bảo quản phù hợp khiến cho sản phẩm sinh ra nhiều tạp chất, không giữ được chất lượng ban đầu. Cũng chính vì điều này mà lạp sườn đã sinh ra độc tố, gây hại đến hệ tiêu hóa của người dùng.

Sau khi nghe lời giải thích này, phía khách hàng đã đồng ý giải quyết trong im lặng với người bán và đồng ý gỡ đi bài viết trước đây. Phía TikToker kia cũng cho biết bản thân sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc và hoàn thiện mọi khâu thật tốt để sản phẩm đế tay người dùng trong trạng thái tốt nhất.

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