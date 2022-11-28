Diễn biến MỚI về tình hình sức khỏe của người mẹ trong vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà ở Hưng Yên

Mới đây, phía gia đình đã thông tin về tình hình sức khỏe của bà V.T.Đ (SN 1961, trú tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) - nạn nhân bị 3 con gái mang xăng đốt nhà gây bỏng nặng.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, liên quan đến tình hình sức khỏe bà V.T.Đ (SN 1961, trú tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) - nạn nhân bị 3 con gái mang xăng đốt nhà gây bỏng nặng, anh Đỗ Đức Điển (con trai bà Đ.) cho biết, mẹ mình vẫn tiên lượng rất nặng. Theo anh Điển, thời gian qua, các bác sĩ luôn nỗ lực cứu chữa cho bà Đ. nhưng vì vết bỏng quá nặng nên bà Đ. bị nhiễm trùng máu và tụt huyết áp, tiên lượng xấu. Anh Điển cho biết: "Hiện sức khỏe của mẹ tôi vẫn đang rất nguy kịch, sốc nhiễm khuẩn nên phải tiến hành lọc máu liên tục. Hiện số tiền điều trị cho mẹ tôi đã lên đến hơn 400 triệu đồng, gia đình đang phải vay mượn, nhưng giờ còn một tia hy vọng gia đình tôi cũng sẽ cố gắng cứu chữa cho mẹ".

Người mẹ hiện nhiễm trùng máu nặng, tiên lượng xấu - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Liên quan đến sự việc, lãnh đạo UBND xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết, ngoài người con gái cả Đỗ Thị Định (SN 1982, trú thôn Thiên Lộc, xã Trung Hoà) đã mất trước đó gần 10 ngày; người con gái thứ hai Đỗ Thị Điểm (SN 1988) sau gần một tháng điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia cũng vừa tử vong do thương tích quá nặng. Thi thể người phụ nữ này được gia đình đưa đi hỏa táng tại Hà Nội, tro cốt mang về địa phương để làm mai táng theo phong tục. Chỉ còn người mẹ và cô con gái út đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Bà mẹ bị bỏng nặng sau vụ hỏa hoạn ngày 30/10 - Ảnh: Vietnamnet Trước đó, thông tin từ báo Vietnamnet, dựa vào kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan công an, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất, khoảng 9h30 ngày 30/10, 3 con gái của bà V.T.Đ gồm nghi phạm Đỗ Thị Định (SN 1982, ở thôn Thiên Lộc); Đỗ Thị Điểm (SN 1988, ở xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ) và Đỗ Thị Đưa (SN 1990, ở phường Nhân Hoà, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) mang theo 1 can xăng loại 10 lít đến nhà mẹ đẻ. Tại đây, chị Điểm đã đổ xăng xuống nền phòng khách nhà bà Đ. rồi châm lửa đốt cháy. Hậu quả, bà Đ., chị Điểm, chị Định, chị Đưa bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Yên Mỹ phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân huyện và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra làm rõ. Hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự về tội "Giết người".

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-bien-moi-ve-tinh-hinh-suc-khoe-cua-nguoi-me-trong-vu-3-con-gai-mang-xang-dot-nha-o-hung-yen-529367.html