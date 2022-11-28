Theo thông tin từ báo Dân Việt, tại căn nhà của ông Nguyễn Đăng Khoa (41 tuổi, thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình, huyện vạn Ninh, Khánh Hòa), những người dân đến đây viếng thăm đều không khỏi xót xa, không cầm được nước mắt trước sự ra đi đột ngột của 3 mẹ con.

Ngồi cạnh 3 chiếc quan tài, ông Nguyễn Đăng Khoa như chết lặng kể: "Đây là sự mất mát quá lớn với gia đình tôi, tôi vẫn không tin 3 mẹ con lại chết như vậy. Vào chiều 26/11, tôi thấy trong người cứ lo âu, bởi chưa thấy vợ con về. Một lúc sau, mọi người thông tin vợ con tôi bị tai nạn rồi. Lúc này, tôi còn mặc nguyên quần áo thợ hồ để rời công trường. Trên đường đi, tôi cầu mong vợ con qua khỏi. Nào ngờ, khi vừa đến nơi cảnh tượng kinh hoàng, cả 3 mẹ con nằm dưới ngầm".

Nhìn 3 áo quan nằm sát nhau, trên bàn thờ 3 di ảnh và nhang khói nghi ngút là những nạn nhân xấu số gồm: Bà Nguyễn Thị Th. (41 tuổi) cùng hai con là Nguyễn Đăng Kh. (18 tuổi) và Nguyễn Xuân Nh. (7 tuổi) càng thấy không khí đau thương bao trùm ở một vùng quê nghèo vốn yên bình ngày nào.

Ông Nguyễn Đăng Khoa ngồi cạnh 3 chiếc quan tài của vợ và 2 con - Ảnh: Báo Dân Việt

Hỗ trợ gia đình có 3 người chết bị tai nạn - Ảnh: Báo Dân Việt

Bà Nguyễn Thị Bích Huệ (hàng xóm của ông Nguyễn Đăng Khoa) cho biết: "Tôi không tin 3 mẹ con qua đời cùng lúc như vậy, thật khủng khiếp quá đi. Vợ, con của gia đình ông rất hòa đồng mọi người, chịu khó làm ăn ai cũng thương, ấy vậy mà ông trời bất công quá. Từ xưa đến nay, ai ai cũng quý mến bởi sự vươn lên làm ăn, lễ phép của gia đình ông Khoa".

Ông Nguyễn Đình Sơn - Trưởng thôn Bình Trung 1 (Vạn Bình) cho hay, gia đình ông Khoa thuộc diện khó khăn của địa phương, gia đình có 5 người thì 3 người đã ra đi mãi mãi trong vụ tai nạn, chỉ còn lại 2 người. Ông Khoa làm nghề phụ hồ, vợ ông làm đan lát. Kể từ lúc hay tin dữ, bà con hàng xóm ai cũng đau buồn, đến giúp đỡ để lo hậu sự.

Ngoài ra, vào ngày 27/11, Đoàn công tác của Ban An toàn Giao thông Quốc gia, Ban An toàn Giao thông tỉnh Khánh Hòa và huyện Vạn Ninh đã đến động viên, hỗ trợ gia đình của 3 nạn nhân chết tại Phú Yên với số tiền 30 triệu đồng.

Theo thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an thị xã Sông Cầu thực hiện các hoạt động điều tra để xử lý lái xe gây tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: VTV News

Trước đó, theo thông tin từ VTV News, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Hữu Dương (SN 1987, trú huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) để điều tra và xử lý hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trần Hữu Dương là tài xế dừng xe đột ngột rồi lùi lại cán trúng xe máy khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại chỗ vào chiều ngày 26/11.

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, bước đầu, Dương khai nhận trong hành trình Quảng Ngãi - TP.HCM, người này đã dừng xe tại quán B.Đ. để ăn cơm. Sau bữa ăn, Dương tiếp tục lái xe tải chạy về hướng nam hơn 100m thì phát hiện bỏ quên điện thoại ở quán ăn nên phanh xe đột ngột, rồi thao tác cài số lùi xe lại để lấy điện thoại. Do không nhìn thấy xe máy từ phía sau chạy tới, nên việc lùi xe đã gây ra tai nạn khiến 3 nạn nhân tử vong tại hiện trường. Kiểm tra giấy tờ tùy thân, bước đầu xác định nạn nhân là 3 mẹ con trú xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). Người mẹ 41 tuổi, hai con 17 tuổi và 6 tuổi.

Cơ quan điều tra nhận định tài xế Trần Hữu Dương điều khiển xe tải chạy lùi không đúng quy định, không quan sát khả năng nguy hiểm ở phía sau và không có người trợ giúp hướng dẫn lùi xe.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an thị xã Sông Cầu đã kiểm tra sức khỏe đối với Dương. Qua đó, xác định tài xế âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn trong người.