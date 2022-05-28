Liên quan đến vụ Mercedes Maybach tông loạt xe máy tại chung cư Hà Nội khiến 1 người bị thương nặng, lực lượng chức năng mới đây đã thông báo danh tính tài xế gây ra vụ việc.

Theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, sáng 27.5,một lãnh đạo Công an P.Xuân La (Q.Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, Đội Điều tra tổng hợp Công an Q.Hồ Tây đang làm rõ vụ xe ô tô hạng sang tông hàng loạt xe máy ở hầm chung cư, khiến 1 bảo vệ bị thương. Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: báo Thanh Niên Theo cư dân sống tại chung cư 6th Element (P.Xuân La), rạng sáng 27.5, xe ô tô Mercedes Maybach S560 đi từ hầm ra ngoài thì bất ngờ mất lái, đâm hàng loạt xe máy để dưới hầm chung cư, sau đó tông thẳng vào khu vực soát vé của bảo vệ mới dừng lại.

Vụ việc khiến 1 người bị thương, chiếc Mercedes Maybach S560 và nhiều xe máy bị hư hỏng, nằm la liệt dưới hầm chung cư. Lãnh đạo Công an P.Xuân La cho biết, người bị thương là bảo vệ của tòa nhà, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Dẫn theo nguồn tin từ báo Dân Trí, cho biết nhân viên bảo vệ này chưa có bằng lái. Chiếc xe Mercedes S560 Maybach cũng mới được chủ xe mua từ TPHCM cách đây chưa lâu. Hàng loạt xe máy hư hỏng sau vụ việc - Ảnh: báo Dân Việt Ngoài 18 chiếc xe máy bị hư hại, 2 bốt kiểm soát gửi xe của tòa nhà cũng bị hư hỏng. Một nạn nhân bị thương, không nguy hiểm tới tính mạng. "Về việc bảo vệ này có phải chịu đền bù thiệt hại cho chủ xe Mercedes Maybach hay không, hiện cơ quan công an vẫn đang làm rõ. Về trách nhiệm các bên, khi nào có kết quả cuối cùng chúng tôi sẽ thông tin", vị đại diện Công an quận Tây Hồ nói thêm. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ.

Thừa Thiên - Huế: Giải cứu 3 người bị mắc kẹt trong đám cháy lớn tại quán game vào rạng sáng Lực lượng chức năng cho biết đã giải cứu thành công 3 người bị mắc kẹt trong đám cháy tại quán game ở TP Huế.

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