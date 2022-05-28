Thừa Thiên - Huế: Giải cứu 3 người bị mắc kẹt trong đám cháy lớn tại quán game vào rạng sáng

Lực lượng chức năng cho biết đã giải cứu thành công 3 người bị mắc kẹt trong đám cháy tại quán game ở TP Huế.

Theo nguồn tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống, vụ việc diễn ra vào lúc 4h15 ngày 28/5, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được tin báo cháy của người dân tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet Huế Zone ở số 5A đường Phong Châu, phường Phú Hội, TP.Huế (Thừa Thiên Huế).

Lực lượng chức năng tiến hành giải cứu người bị mắc kẹt - Ảnh: báo Sức Khỏe & Đời Sống

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 2 xe bồn tiếp nước cùng hơn 40 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương di chuyển đến hiện trường tham gia cứu hộ.

Qua nắm thông tin ban đầu, có 14 người đã tìm cách thoát ra bên ngoài. Tại tầng 2 và tầng 3 của cơ sở kinh doanh game còn 3 người mắc kẹt.

Dẫn theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, lực lượng cán bộ chiến sĩ chữa cháy đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiếp cận hiện trường nơi 3 người bị mắc kẹt. Đồng thời, phía vòng ngoài, lực lượng chữa cháy cũng nhanh chóng dập lửa, phá các cánh cửa chính.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy - Ảnh: báo Thanh Niên

Một trong số các nạn nhân bị mắc kẹt đã được đưa ra ngoài an toàn - Ảnh: báo Thanh Niên

Đến 6 giờ 15 cùng ngày, 3 người bị mắc kẹt đã được giải cứu, đưa ra ngoài an toàn, đám cháy cũng được khống chế.

Theo nguồn tin từ Cơ quan công an, trong số 3 người mắc kẹt, có 1 người của cơ sở kinh doanh bị thương, phải nhập viện. Hai người còn lại là khách đến chơi game, được đưa ra ngoài trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy tiệm internet đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra làm rõ.

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