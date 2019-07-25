Vụ mẹ trẻ mất tích bí ẩn: Nhớ hết hàng xóm, người thân nhưng không nhận ra chồng và con trai 2 tuổi sau khi trở về

Xã hội 25/07/2019 17:04

Trở về sau thời gian mất tích bí ẩn, người mẹ trẻ ở Điện Biên nhận ra hầu hết người thân và hàng xóm nhưng không thể nhớ chồng và con trai 2 tuổi.

Cách đây ít ngày, chị Đỗ Thương Huyền (26 tuổi, ngụ phường Him Lam, TP. Điện Biên) đã được người nhà tìm thấy ở gần khu vực Nhà máy lọc dầu Dung Quất (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) sau nhiều ngày mất tích bí ẩn.

Khi được tìm thấy, chị Huyền đang trong tình trạng hoảng loạn, không còn nhớ được chồng con và chỉ nhớ quá khứ 5 năm về trước. Đến hiện tại, chị đã nhớ lại được hàng xóm và hầu hết người thân nhưng vẫn chưa thể nhớ được chồng và con trai 2 tuổi.

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Người mẹ trẻ mất tích bí ẩn nhiều ngày khi trở về vẫn chưa nhận ra chồng con - Ảnh: Internet

Theo thông tin được gia đình chia sẻ trên Trí thức trẻ, nhiều ngày qua họ đã đưa chị Huyền đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương ở Hà Nội để thăm khám. Tuy nhiên, kết quả thăm khám của bác sĩ cho thấy sức khỏe của chị Huyền ổn định, không xảy ra vấn đề gì.

Cũng theo nguồn tin trên, trước đây chị Huyền từng gặp tai nạn nên đầu óc cũng bị ảnh hưởng. Trong quá khứ, chị từng bỏ nhà đi 2 lần nhưng chỉ đi cách vài km. 

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Hình ảnh cuối cùng của chị Huyền trước khi mất tích bí ẩn - Ảnh Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 16/7 chị Huyền nói với người nhà có việc rồi mất tích bí ẩn khiến người thân vô cùng lo lắng. Khi phát hiện chị mất tích, gia đình đã cố gắng liên lạc nhưng không có tin tức gì nên đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Sau 3 ngày tìm kiếm, gia đình nhận được tin chị Huyền xuất hiện ở gần Nhà máy lọc dầu Dung Quất. 

Người mẹ trẻ ở Điện Biên mất tích bí ẩn từng bỏ nhà đi 2 lần

Người mẹ trẻ ở Điện Biên mất tích bí ẩn từng bỏ nhà đi 2 lần

Theo thông tin của gia đình tới cơ quan công an, trước đây Huyền từng gặp tai nạn, nên đầu óc ít nhiều bị ảnh hưởng.

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Từ khóa:   người mẹ trẻ mất tích

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