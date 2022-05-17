Vụ ly hôn vừa khép lại, vợ cũ 'vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ khiến dân tình 'ồ ạt' ngưỡng mộ, ngợi khen bởi hành động này

Kể từ sau lần cuối xuất hiện tại tòa án để tham gia phiên hòa giải trong vụ ly hôn cùng bà Lê Hoàng Diệp Thảo , ông Đặng Lê Nguyên Vũ , Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên, dường như đã chọn về ở ẩn. Tuy nhiên, mới đây, ông lại xuất hiện tại một showroom siêu xe có tiếng tại TP.HCM.

Được biết, "Vua cà phê" vốn nổi tiếng là một tay chơi xe "khét tiếng". Trong các phiên tòa xét xử vụ ly hôn "nghìn tỷ", 2 chiếc Bentley Arnage và Range Rover Sport tuy không phải siêu xe nhưng là 2 phương tiện đã hỗ trợ ông rất nhiều. Hay ông sử dụng chiếc Mercedes-Benz SLS AMG để đi "ship" cà phê. Gắn với hình ảnh Đặng Lê Nguyên Vũ cũng là cuộc diễu hành của các siêu xe được dùng cho việc marketing cà phê Trung Nguyên.

Ông Vũ là tay chơi siêu xe khét tiếng - Ảnh: Internet

Còn về phía ‘vợ cũ’ ông Nguyên Vũ sau ly hôn, trên trang cá nhân ngày 15/5, bà Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ lại một bài báo viết về lộ trình sự nghiệp của bản thân kèm dòng trạng thái: “Bình tâm trở lại sau những sóng gió của đời sống riêng tư, CEO King Coffee Lê Hoàng Diệp Thảo giờ đây dành trọn trí và lực cho 2 mối quan tâm lớn nhất. Đó là dự án “Women can do” với kỳ vọng giúp hàng trăm nghìn phụ nữ trên cả nước khởi sự kinh doanh với số vốn từ 5 triệu đồng và hiện thực hóa giấc mơ đưa nông sản Việt Nam ra thế giới, trong đó có cà phê”.

Bà Thảo chia sẻ mối quan tâm lớn của mình - Ảnh: FBNV

Bà Thảo tâm sự, sau ly hôn, bản thân bà hiện đang tập trung vào hai mối quan tâm lớn nhất đó là phát triển thành công dự án “Women can do”. Dự án này do King Coffee của bà Thảo phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai từ tháng 9/2020 với mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống cho ít nhất 100.000 phụ nữ ở khắp các vùng miền, giúp các chị em có cơ hội khởi nghiệp bằng nhiều mô hình kinh doanh, bắt đầu từ số vốn 5 triệu đồng.

Mối quan tâm thứ hai của bà là việc mong muốn làm sao đưa nông sản Việt, đặc biệt là cà phê ra thế giới. Bà kỳ vọng những dự án của mình giúp nâng cao được giá trị và vị thế các sản phẩm nông sản của Việt Nam trên thị trường thế giới, trong đó có các ngành thế mạnh như cà phê, hạt điều, chè, hồ tiêu.

Bài viết sau khi đăng tải đã thu hút được hàng nghìn lượt yêu thích cùng bình luận. Đông đảo người hâm mộ dành tặng nhiều lời khen ngợi và thể hiện sự ủng hộ với những dự án mới của bà Thảo.

CĐM đồng loạt ngợi khen - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, sau ly hôn, bà Thảo đã tự thành lập thương hiệu King coffee của riêng mình và ngày càng đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Thương hiệu của bà ngày càng được mở rộng khắp cả nước, thậm chí lan sang cả thị trường khó tính như Hoa Kỳ. Có thể nói bà Thảo chính là là “nữ tướng” của ngành cà phê Việt Nam.