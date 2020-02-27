Vụ lật thuyền khiến 6 người tử vong ở Quảng Nam: Cô gái trẻ tử vong khi đang mang thai

Xã hội 27/02/2020 14:18

Đám tang 6 người trong vụ lật thuyền kinh hoàng ở Quảng Nam khiến cả con ngõ nhỏ chìm trong bầu không khí tang thương.

Nhiều ngày qua, thông tin vụ lật thuyền kinh hoàngQuảng Nam làm 6 người tử vong khiến dư luận bàng hoàng. Được biết, các nạn nhân chỉ sống cách nhau khoảng 200m. Kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn, con ngõ thuộc tổ 8 thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) chìm trong không khí tang thương.

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Cơ quan chức năng tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụ chìm thuyền kinh hoàng - Ảnh: Internet

Các nạn nhân được xác định là: Ông Nguyễn Đình Ba (sinh năm 1963), Lê Thị Kim Huệ (con dâu ông Ba, sinh năm 1993), Nguyễn Đình Hoàn (con trai ông Ba, sinh năm 1995), Nguyễn Thị Ái (sinh năm 1986), Nguyễn Hoàng Ánh Viên (sinh năm 2015) và Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên (sinh năm 2014, đều là con của chị Ái).

Khi được tìm thấy, thi thể chị Ái đang trong tư thế tay ôm trước bụng thành vòng. Lực lượng chức năng tại hiện trường nhận định ban đầu khi chìm ghe, chị Ái đã cố ôm lấy con nhưng tuột mất. Chứng kiến cảnh 3 chiếc quan tài nằm cạnh nhau tại ngôi nhà của anh Nguyễn Hữu Việt và chị Ái, ai nấy đều không cầm được nước mắt. 

Trong khi đó, gia đình bà Nguyễn Thị Bốn (vợ ông Ba) cũng tang thương không kém. Được biết sáng 26/2 lẽ ra là ngày ăn hỏi của con trai lớn trong gia đình. Chẳng ai ngờ, ngày vui lại thành ngày đại tang của ông Ba cùng con trai, con dâu. Ngay từ khi nhận được tin dữ, bà Bốn không giữ nổi bình tĩnh, ngất lên ngất xuống. Theo thông tin từ Tổ Quốc, nạn nhân Huệ đang mang thai ở tháng thứ 4.

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Gia đình đau khổ trước sự ra đi đột ngột của 6 nạn nhân - Ảnh: Tổ Quốc

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 25/2, 10 người dân thôn Khương Mỹ lên thuyền về nhà sau khi làm việc. Tuy nhiên, đến đoạn giữa sông thì bất ngờ thuyền lật úp, 4 người được cứu sống, 6 người chết đuối thương tâm.

Tang thương ngôi làng nơi xảy ra vụ lật thuyền khiến 6 người chết: "Có nỗi đau nào tột cùng hơn một lúc mất cả vợ lẫn 2 con thơ"

Tang thương ngôi làng nơi xảy ra vụ lật thuyền khiến 6 người chết: "Có nỗi đau nào tột cùng hơn một lúc mất cả vợ lẫn 2 con thơ"

Cả làng Khương Mỹ hôm nay như chết lặng trong nỗi đau thương mất mát quá lớn, 6 nạn nhân trong 2 gia đình có quan hệ họ hàng gần đã đột ngột ra đi trong vụ lật thuyền thương tâm. Người thì cùng lúc mất đi cả vợ và 2 con thơ, đau đớn hơn là trong 6 nạn nhân thì có 1 cô gái trẻ đang mang thai.

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Từ khóa:   Quảng Nam tai nạn đau lòng tai nạn thương tâm

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