Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể 6 nạn nhân trong vụ lật thuyền kinh hoàng tại Quảng Nam đã được tìm thấy. Thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Nhiều giờ qua, thông tin vụ lật thuyền kinh hoàng xảy ra trên sông Vu Gia (Quảng Nam) vào chiều 25/2 khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Được biết, các nạn nhân là người thân trong 2 gia đình.

Cơ quan chức năng ráo riết tìm kiếm thi thể 6 nạn nhân trong vụ lật thuyền kinh hoàng - Ảnh: Internet

Các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thương tâm gồm: Ông Nguyễn Đình Ba (sinh năm 1963), Lê Thị Kim Huệ (con dâu ông Ba, sinh năm 1993), Nguyễn Đình Hoản (con trai ông Ba, sinh năm 1995), Nguyễn Thị Ái (sinh năm 1986), Nguyễn Hoàng Ánh Viên (sinh năm 2015) và Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên (sinh năm 2014, đều là con của chị Ái).

Người thân đau đớn khi hay tin dữ - Ảnh: Internet

Trước đó vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 25/2, 10 người dân thôn Khương Mỹ (xã Đại Cường) sau ngày làm việc trên bãi bồi bên kia sông thì lên thuyền về nhà. Tuy nhiên, đến đoạn giữa sông thì bất ngờ thuyền lật úp, 4 người được cứu sống đưa đến bệnh viện, 6 người mất tích.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động lực lượng để tìm kiếm các nạn nhân. Đến khoảng 23 giờ 40 phút cùng ngày, tất cả 6 nạn nhân đều được tìm thấy. Hiện thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Theo thông tin trên Tuổi Trẻ, chị Ái là giáo viên mầm non dạy học ở xã Đại Cường. Nhân dịp được nghỉ học, chị đưa hai con 4 và 5 tuổi đang học mẫu giáo sang bên sông chơi thì gặp nạn. Khi được tìm thấy, thi thể chị Ái đang trong tư thế tay ôm trước bụng thành vòng. Lực lượng chức năng tại hiện trường nhận định ban đầu khi chìm ghe, chị Ái đã cố ôm lấy con nhưng tuột mất.

Phát hiện 1 thi thể trong khoang tàu cá bị chìm trên biển Quảng Bình Lặn xuống tàu cá bị chìm, thợ lặn phát hiện thi thể ngư dân Trần Văn Thiện (55 tuổi, quê Nghệ An) nằm trong khoang tàu dưới đáy biển.

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