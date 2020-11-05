Sau 1 ngày mất tích bí ẩn, bé trai ở TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã trở về nhà.

Sáng 5/11, đại diện Công an TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết cháu Huỳnh Dương Quân (học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản - phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột) đã về nhà sau 1 ngày mất tích bí ẩn.

Cơ quan công an sau khi tiếp nhận tin trình báo của gia đình là cháu Quân mất tích sau giờ học đã lập tức vào cuộc điều tra nhưng chưa có kết quả. Đến chiều 4/11, cháu Quân bất ngờ quay về nhà ông bà ngoại.

Bé trai 'mất tích bí ẩn' đã trở về nhà - Ảnh: Người Lao Động

Cụ thể, chiều 3/11, cháu Quân được mẹ đón đi. Đến chiều hôm sau, người mẹ chở con về nhà bà ngoại rồi đi mất. Chính vì vậy, cơ quan công an vẫn chưa làm việc được với người mẹ.

Theo gia đình, bố mẹ cháu Quân đã ly hôn và đi làm ăn xa, còn bé trai ở với ông bà ngoại. Chiều 3/11, chị họ cháu Quân đến trường đón em nhưng không thấy nên báo công an.

Cậu của bé trai cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã tìm cách liên lạc với mẹ cháu bé đang làm việc ở Bình Dương nhưng chưa được do thường xuyên thay đổi số điện thoại.

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