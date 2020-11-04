Gia đình cầu cứu tìm kiếm hai mẹ con ‘mất tích’ gần 10 ngày ở Hà Nội

Xã hội 04/11/2020 17:04

Sau gần 10 ngày 2 mẹ con “mất tích”, gia đình đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Mới đây, Công an TP Hà Nội cho biết Công an xã Văn Khê, huyện Mê Linh đã nhận được tin báo 2 mẹ con “mất tích”. Theo trình báo của gia đình, chị Phạm Thị Bích Yến (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại Khê Ngoại, Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội) và con trai là bé Đinh Duy Mạnh (sinh năm 2014) đi khỏi nhà từ 17 giờ ngày 26/10/2020 đến nay chưa về.

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2 mẹ con 'mất tích', gia đình tìm kiếm gần 10 ngày liền nhưng không thấy - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Pháp luật và Bạn đọc, chị Yến cao 1m65, nặng 80kg, tóc để ngang vai, khi rời nhà điều khiển xe ô tô Huyndai Getz màu xám bạc, BKS 30A-730.91. Về phần bé Mạnh, bé cao 1m, nặng 30kg. Khi rời nhà cùng mẹ, bé mặc quần dài màu tối, áo khoác học sinh màu xanh trắng, balo màu đỏ.

Nếu biết hoặc nhìn thấy hai mẹ con chị Yến ở đâu xin báo cho Công an xã Văn Khê, huyện Mê Linh (đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng Công an xã - SĐT 0356442014) hoặc trang Facebook Công an thành phố Hà Nội.

Cũng trong sáng nay, bà Mai Thị Hồng Hà, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với cơ quan công an tìm bé Huỳnh Dương Quân (học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản - phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột).

Theo anh Nguyễn Ngọc Ấn (cậu của cháu Quân), bố mẹ của Quân đã ly hôn, cả 2 người sinh sống, làm ăn xa còn bé ở với ông bà ngoại tại phường Tân Hòa.

Vào chiều 3/11, chị họ của Quân đến đón bé tại cổng trường như mọi ngày, nhưng chờ mãi không thấy.

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Bé trai mất tích sau giờ học gây xôn xao - Ảnh: Internet

Vì trường chỉ cách nhà 500m, thỉnh thoảng Quân cũng tự theo xe hàng xóm về nhà nên người chị chạy về để tìm. Tuy nhiên, khi về đến nhà người chị mới biết Quân chưa được ai đón về. Gia đình tổ chức tìm kiếm khắp nơi và trình báo với cơ quan chức năng.

Gia đình cũng đã đăng tải thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội Facebook để tìm bé. Được biết, khi đi bé mặc quần xanh, áo trắng, dép quai hậu màu đen.

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