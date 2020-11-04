Sau khi phát hiện hôn phu ngoại tình, cô gái trẻ tử vong ngay trước ngày cưới. Danh tính hung thủ gây ra vụ việc khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Vừa qua, một người đàn ông 26 tuổi ở Thái Lan bị kết án chung thân vì sát hại vợ sắp cưới. Theo truyền thông địa phương, vào năm 2017, nghi phạm và nhân tình đã thông đồng gây ra vụ án khiến một cô gái trẻ tử vong ngay trước ngày cưới. Theo đó, nạn nhân là Nontiya Krowjatturat, 25 tuổi. Cô bị sát hại vào ngày 19/12/2017, chỉ 5 ngày trước khi diễn ra hôn lễ với vị hôn phu là Ronnachai Panchart. Được biết, nạn nhân là một nha sĩ làm việc tại một bệnh viện ở tỉnh Chumphon, miền Nam Thái Lan.

Cô gái trẻ tử vong trước ngày cưới chỉ 5 ngày - Ảnh: Internet Vào thời điểm trên, vì không thấy Nontiya đi làm nên một người đồng nghiệp đến tìm. Sau đó, người này phát hiện nạn nhân tử vong tại ký túc xá của bệnh viện. Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị sát hại bằng súng vào đêm trước. Theo hình ảnh từ camera an ninh, hung thủ là một kẻ đeo mặt nạ, trùm đầu kín mít, lẻn vào ký túc xá trong thời gian xảy ra vụ án mạng.

Sau đó, cảnh sát đã đột nhập vào nhà của Panchart ở huyện Lang Suan và tìm thấy quần áo dính máu của nghi phạm. Cảnh sát ngay sau đó đã ra lệnh bắt giữ đối tượng. Bên cạnh đó, trước khi bị sát hại, trên Facebook của nạn nhân đã đăng dòng trạng thái ám chỉ việc phát hiện chồng sắp cưới ngoại tình với cô gái khác. Nạn nhân bị chồng sắp cưới và nhân tình sát hại - Ảnh: Internet Ngay sau đó, cảnh sát cũng đã bắt giữ Naruemol Chuaysombat, tình nhân của hung thủ. Được biết Panchart vốn là nhân viên của Cơ quan Điện lực địa phương. Sau khi bị phát hiện ngoại tình, gã và vợ sắp cưới thường xuyên cãi nhau. Sợ chuyện ngoại tình bị phanh phui, ảnh hưởng đến công việc và muốn được sống với nhân tình nên Panchart đã ra tay sát hại vợ sắp cưới. Vào thời điểm xảy ra sự việc, gã đến chỗ vợ sắp cưới thì thấy cô đã tắt đèn đi ngủ. Nghe tiếng động nên nạn nhân tỉnh dậy và bị Panchart dùng súng bắn vào ngực. Liên quan đến vụ việc trên, ban đầu nhân tình của Panchart khai không liên quan đến vụ việc. Thế nhưng sau đó cảnh sát đã điều tra ra khẩu súng sát hại nạn nhân là của cô ta. Trong phiên tòa xét xử, người phụ nữ này bị kết án tù chung thân.

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