Cô gái trẻ chết tức tưởi trước ngày cưới, dòng trạng thái trên Facebook vạch trần bí mật kinh hoàng của gã hôn phu

Thế giới 04/11/2020 16:05

Sau khi phát hiện hôn phu ngoại tình, cô gái trẻ tử vong ngay trước ngày cưới. Danh tính hung thủ gây ra vụ việc khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Vừa qua, một người đàn ông 26 tuổi ở Thái Lan bị kết án chung thân vì sát hại vợ sắp cưới. Theo truyền thông địa phương, vào năm 2017, nghi phạm và nhân tình đã thông đồng gây ra vụ án khiến một cô gái trẻ tử vong ngay trước ngày cưới.

Theo đó, nạn nhân là Nontiya Krowjatturat, 25 tuổi. Cô bị sát hại vào ngày 19/12/2017, chỉ 5 ngày trước khi diễn ra hôn lễ với vị hôn phu là Ronnachai Panchart. Được biết, nạn nhân là một nha sĩ làm việc tại một bệnh viện ở tỉnh Chumphon, miền Nam Thái Lan.

co dau tre tu vong 1
Cô gái trẻ tử vong trước ngày cưới chỉ 5 ngày - Ảnh: Internet

Vào thời điểm trên, vì không thấy Nontiya đi làm nên một người đồng nghiệp đến tìm. Sau đó, người này phát hiện nạn nhân tử vong tại ký túc xá của bệnh viện. 

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị sát hại bằng súng vào đêm trước. Theo hình ảnh từ camera an ninh, hung thủ là một kẻ đeo mặt nạ, trùm đầu kín mít, lẻn vào ký túc xá trong thời gian xảy ra vụ án mạng.

Sau đó, cảnh sát đã đột nhập vào nhà của Panchart ở huyện Lang Suan và tìm thấy quần áo dính máu của nghi phạm. Cảnh sát ngay sau đó đã ra lệnh bắt giữ đối tượng. Bên cạnh đó, trước khi bị sát hại, trên Facebook của nạn nhân đã đăng dòng trạng thái ám chỉ việc phát hiện chồng sắp cưới ngoại tình với cô gái khác.

co dau tre tu vong 2
Nạn nhân bị chồng sắp cưới và nhân tình sát hại - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, cảnh sát cũng đã bắt giữ Naruemol Chuaysombat, tình nhân của hung thủ. Được biết Panchart vốn là nhân viên của Cơ quan Điện lực địa phương. Sau khi bị phát hiện ngoại tình, gã và vợ sắp cưới thường xuyên cãi nhau. Sợ chuyện ngoại tình bị phanh phui, ảnh hưởng đến công việc và muốn được sống với nhân tình nên Panchart đã ra tay sát hại vợ sắp cưới.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, gã đến chỗ vợ sắp cưới thì thấy cô đã tắt đèn đi ngủ. Nghe tiếng động nên nạn nhân tỉnh dậy và bị Panchart dùng súng bắn vào ngực. Liên quan đến vụ việc trên, ban đầu nhân tình của Panchart khai không liên quan đến vụ việc. Thế nhưng sau đó cảnh sát đã điều tra ra khẩu súng sát hại nạn nhân là của cô ta. Trong phiên tòa xét xử, người phụ nữ này bị kết án tù chung thân.

Trẻ mầm non 3 tuổi bị bỏ quên trong nhà vệ sinh

Trẻ mầm non 3 tuổi bị bỏ quên trong nhà vệ sinh

Bé gái 3 tuổi đang học ở trường Mầm non xã Tiến Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) bị bỏ quên trong nhà vệ sinh nhiều giờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Thái Lan giết vợ sắp cưới án mạng kinh hoàng

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 23 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 5 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 6 giờ 23 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích