Phát hiện chồng ‘nhún nhảy’ với chị dâu trên giường, cô vợ 18 tuổi chưa kịp ly hôn đã chịu cái kết thảm

Vừa cưới được 3 tháng, người vợ phát hiện chồng ngoại tình với chị dâu. Sau khi xảy ra tranh cãi, cô đã bị chồng sát hại.

Sau khi phát hiện chồng ngoại tình với chị dâu, cô gái và chồng xảy ra tranh cãi. Đâu ai ngờ đây chính là nguyên nhân khiến cô gái trẻ mất mạng.

Theo đó, vào tháng 4/2019, cô gái trẻ tên Nirmala Yadav (18 tuổi) đã tử vong sau một vụ hỏa hoạn. Ngay sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đây không phải là tai nạn mà là một vụ giết người được dàn dựng công phu. Cụ thể, vào ngày 18/4, người chồng tên Mukesh Goit đã tưới xăng vào người vợ rồi phóng hỏa đốt vợ lẫn ngôi nhà riêng tại khu vực Chiraya Tole, Shahidnagar thuộc huyện Dhanusha (Nepal). Sau khi gây án, người chồng đã bỏ trốn.

Khi được đưa ra khỏi đám cháy, nạn nhân bị bỏng rất nặng. Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Phát hiện chồng ngoại tình với chị dâu, cô gái trẻ bị thiêu sống. Hiện người chồng và người chị dâu đều đã bị bắt - Ảnh: Internet

Ban đầu, Mukesh cho rằng kế hoạch đã được che đậy hoàn hảo. Thế nhưng trong quá trình điều trị vết thương, nạn nhân đã kịp kể lại sự thật việc người chồng phóng hỏa thiêu cháy mình với bố. Biết được sự thật, ông Kame Bhuskuliya, bố của Nirmala đã vô cùng phẫn nộ, quyết định nộp đơn kiện con rể đến cảnh sát.

Không lâu sau đó, cảnh sát đã bắt giữ Mukesh khi gã đang lẩn trốn tại thành phố Mahendranagar. Vài ngày sau đó, chị dâu của Mukesh, Shyama cũng bị tạm giam vì có liên quan đến vụ án.

Theo điều tra, từ tháng 3/2018, trong lúc anh trai đang làm việc ở nước ngoài, Mukesh và chị dâu ngoại tình với nhau. Sau đó, dù đã kết hôn nhưng gã vẫn tiếp tục mối quan hệ bất chính với chị dâu. Chỉ sau 3 tháng kết hôn, Nirmala vô tình phát hiện chồng quan hệ với chị dâu trên giường. Sự việc này khiến cặp đôi xảy ra tranh cãi nảy lửa.

Sau đó, Mukesh đã đến cửa hàng tạp hóa của chị dâu để mua xăng. Khi được hỏi nguyên nhân, gã cho biết muốn đốt hết quần áo của vợ. Nghe vậy, Shyama đã xúi giục nhân tình thiêu chết em dâu để tiếp tục mối quan hệ, dẫn đến bi kịch trên.

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