Cụ bà 79 tuổi mất tích từ ngày 28/10 đến nay. Theo gia đình, cụ bà mang theo 1,2 lượng vàng cùng hơn 30 triệu đồng đến nhà con nợ rồi không thấy trở ra.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết đang phối hợp với gia đình tìm kiếm bà Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi), ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa.

Theo trình báo của gia đình, cụ bà 79 tuổi mất tích từ chiều 28/10 cho đến nay chưa thấy về. Người thân của cụ bà đã gửi đơn trình báo đến cơ quan công an, đồng thời đăng tải sự việc lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ.

Cụ bà 79 tuổi mất tích sau khi đến nhà con nợ - Ảnh: GĐCC

Chị H. (con gái bà Khuôn) cho biết, khoảng 15 giờ 30 ngày 28/10, bà Khuôn nhận được điện thoại của 2 người phụ nữ cùng địa phương gọi đến nhà để trả nợ. Trước đó, cụ bà từng nói với con cái rằng 2 người phụ nữ này mượn bà 10 triệu đồng nhưng mãi không trả khiến bà phải nhiều lần giục trả.

Khi đi, bà Khuôn mang theo người 1,2 lượng vàng và hơn 30 triệu đồng tiền mặt. Khi đến nhà hai người phụ nữ trên, bà Khuôn mất tích cho đến nay. Lo lắng mẹ bị bắt cóc, cướp tài sản, con cái bà Khuôn đã báo công an.

"Nhiều người nhìn thấy mẹ tôi vào nhà của 2 người phụ nữ trên nhưng không thấy trở ra. Hai người này thường xuyên sang Campuchia để đánh bạc. Những ngày qua, gia đình tôi đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vô vọng nên trình báo công an nhờ hỗ trợ", bà H. thông tin với Báo Giao Thông.

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