Ra đồng bắt cá để cải thiện bữa ăn trưa, hai cha con rơi vào vùng nước sâu chảy xiết. Người cha may mắn thoát chết, còn con trai thì bị lũ cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An vẫn đang tìm kiếm em Phạm Văn Phúc (17 tuổi, trú xóm 7, xã Nam Thanh) bị nước lũ cuốn mất tích.

Theo thông tin trên Pháp Luật TP.HCM, khoảng hơn 10 giờ sáng 30/10, sau khi bố của em Phúc đi khám bệnh về, hai cha con rủ nhau đi thả lưới trên đồng. Khi đi ra đồng xã Nam Thanh thì nước lũ đang lên, hai cha con em Phú rơi vào vùng nước sâu chảy xiết. Người cha may mắn thoát chết, còn em Phú thì bị lũ cuốn mất tích.

Người dân cùng chính quyền địa phương tìm kiếm chàng trai bị lũ cuốn mất tích - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân đã dùng thuyền, ca nô tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên do trời mưa lớn, nước lũ dâng cao nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Cũng trong chiều 30/10, em Vi Bảo Tuấn (học lớp 8, trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) cùng bạn ra đồng bắt cá cũng bị đuối nước thương tâm. Người dân phát hiện sự việc đã lao ra cứu đưa hai em vào bờ, đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng em Tuấn đã tử vong.

Chính quyền xã Phúc Sơn cho biết, hoàn cảnh của em Tuấn rất khó khăn, thời gian qua em ở với bà ngoại, mẹ đi làm ăn xa trong miền Nam.

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