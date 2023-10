Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, các tỉnh Bắc trung bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.