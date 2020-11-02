Đến tối mà vẫn không thấy con về nhà, gia đình 2 bé gái đổ xô đi tìm thì phát hiện thi thể các nạn nhân ở gần cầu Đập Bượm thuộc xã bên cạnh.

UBND xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là 2 bé gái bị mất tích vào chiều 1/11.

Theo thông tin trên Báo Giao Thông, em Phan Thị Trang (13 tuổi) và Trần Thị Ánh (14 tuổi), cùng trú ở thôn Hà Lương, xã Võ Liệt rủ nhau đi chơi bằng xe đạp. Đến chiều tối không thấy 2 bé về, gia đình đã hô hoán hàng xóm cùng đi tìm.

Khi đến cầu Đập Bượm (xã Thanh Long), người dân thấy chiếc xe đạp của Trang và Ánh nên báo cho cơ quan chức năng. Đến 21 giờ cùng ngày, chính quyền địa phương đã phát hiện thi thể 2 bé gái. Được biết, Trang và Ánh là chị em con cô con cậu, đều là học sinh trường THCS Võ Liệt.

Hai bé gái đuối nước thương tâm - Ảnh: Báo Giao Thông

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Cũng trong ngày 1/11, Công an tỉnh Nghệ An cũng tìm thấy thi thể em Phạm Văn Phúc (SN 2003, trú xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) vì đuối nước thương tâm.

Khoảng hơn 10 giờ sáng 30/10, Phúc cùng bố ra cánh đồng xã Nam Thanh thả lưới bắt cá thì đúng lúc nước lũ đang lên, hai cha con em Phú rơi vào vùng nước sâu chảy xiết. Người cha may mắn thoát chết, còn em Phú thì bị lũ cuốn mất tích.

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