Phát hiện người đàn ông chết lõa thể trong phòng trọ, người dân ở khu dân cư 434, phường Bình Hoà, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương lập tức báo công an.
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Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều ra nguyên nhân vụ người đàn ông chết lõa thể trong phòng trọ.
Theo thông tin trên Pháp Luật & Bạn Đọc, nạn nhân tên V. (SN 1978, quê Nghệ An). Đêm 31/10, một phụ nữ chở theo con nhỏ qua phòng trọ của nạn nhân ở khu dân cư 434, phường Bình Hoà, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương để chơi rồi ngủ lại.
Đến nửa đêm, người phụ nữ này phát hiện cơ thể ông V. tím tái, trên người không mặc quần áo nên tri hô, cầu cứu những người xung quanh. Khi hàng xóm có mặt thì ông V. đã tử vong.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong toả lối ra vào dãy trọ, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Qua xác minh, nạn nhân và người phụ nữ không phải vợ chồng. Thường ngày, ông V. sống một mình tại phòng trọ.