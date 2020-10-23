Chuẩn bị nhận thi thể con sinh non trong nhà xác, bố mẹ bỗng nhận được tin không thể ngờ tới

Thế giới 23/10/2020 16:25

Chào đời ở tuần thứ 23, đứa trẻ được bác sĩ xác nhận đã tử vong. Tuy nhiên, sau 6 giờ nằm trong nhà xác, em bé sống lại khiến bố mẹ không khỏi ngỡ ngàng.

Vụ việc em bé sinh non ở tuần thứ 23 được các bác sĩ tại Bệnh viện La Margarita thuộc thành phố Puebla (Mexico) xác nhận qua đời bất ngờ sống lại khiến dư luận ngỡ ngàng.

Theo thông tin trên Metro, em bé được sinh vào lúc 4 giờ 29 phút sáng 21/10 theo giờ địa phương. Vì sinh non và gặp phải biến chứng nên sau đó các bác sĩ thông báo bé đã qua đời.

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Em bé sống lại sau 6 tiếng nằm trong nhà xác - Ảnh: Internet

Trước khi được đưa về cho gia đình an táng, thi thể được đưa vào nhà xác của bệnh viện. Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, người phụ trách vào nhà xác kiểm tra thì phát hiện đứa trẻ khóc và cử động. Ngay sau đó, người này đã gọi điện thông báo cho gia đình và gọi bác sĩ đến. 

Nhân viên nhà xác Miguel Angel Flores chia sẻ: “Tôi thật sự không hiểu tại sao đứa trẻ lại có thể sống trong nhà xác nhiều giờ liền. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến chuyện như thế này”.

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Bệnh viện xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Nhận được tin em bé sống lại, người bố vô cùng xúc động. Theo hình ảnh trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, người bố vừa khóc nấc vừa nói với con: “Bố đây, hãy tiếp tục chiến đấu. Tình yêu của bố, đứa trẻ bé bỏng. Nó đang khóc, nó còn sống. Đứa trẻ tội nghiệp, hãy chiến đấu mạnh mẽ”. Hiện đứa trẻ đang được điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt.

Ngay sau khi được chia sẻ, vụ việc đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân nước này. Cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

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