Vụ giết vợ trong phòng trọ ở TP. Thủ Đức: Nghi can đã tử vong

Xã hội 27/07/2022 13:35

Nghi can giết vợ ở phòng trọ tại TP Thủ Đức ra công an đầu thú, tuy nhiên trước đó gã đã uống thuốc tự tử và không qua khỏi.

Theo Zing News, ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết nghi can giết người Trần Hữu Phúc (21 tuổi, quê An Giang) đã tử vong.

Theo cảnh sát, Phúc là nghi can giết vợ tên là S.T.C.T. (23 tuổi) tại một căn nhà trọ ở TP Thủ Đức. Nghi can sau đó bỏ trốn về quê ở An Giang rồi ra công an địa phương để đầu thú. Tuy nhiên, trước khi đến công an, Phúc đã uống thuốc trừ sâu với ý định tự tử. Cảnh sát đưa người này đi cấp cứu nhưng anh ta đã tử vong.

Vụ giết vợ trong phòng trọ ở TP. Thủ Đức: Nghi can đã tử vong - Ảnh 1
Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Zing News

Theo thông tin từ VietNamNet, tối ngày 24/7 người nhà phát hiện chị Sơn Thị T. (23 tuổi) tử vong trên gác gỗ tại phòng trọ ở đường Ngô Chí Quốc, khu phố 2, phường Bình Chiểu.

Khi nhận tin báo, công an vào cuộc điều tra và nghi ngờ nghi can là Trần Hữu Phúc (chồng chị Th), do người này đã 'biến mất'. Từ điều tra hiện trường và các biện pháp nghiệp vụ khác, công an xác định Phúc đã bóp cổ, giết vợ và hiện nghi can bỏ trốn nên tổ chức truy bắt.

Vụ giết vợ trong phòng trọ ở TP. Thủ Đức: Nghi can đã tử vong - Ảnh 2
Nghi can Trần Hữu Phúc - Ảnh: VietNamNet

Bất ngờ sau đó, nghi can Phúc đã đến công an một xã tại An Giang để đầu thú và khai báo hành vi giết vợ. Đồng thời, Phúc cũng cho biết vừa uống thuốc tự tử. Công an địa phương đã thông báo cho Công an TP.Thủ Đức và đưa Phúc vào cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, tuy nhiên mới đây nghi can này đã tử vong.

Theo gia đình, vợ chồng Phúc có mâu thuẫn trong cuộc sống. Một tuần trước khi xảy ra án mạng, vợ chồng Phúc cự cãi lớn tiếng, xô xát nhau nhưng gia đình can ngăn.

Lần ấy, Phúc đã tự tử nhưng không thành do gia đình phát hiện kịp thời.

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Đại diện Công an xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho biết: "Lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Lê Xuân Trường, hiện đối tượng đang được cấp cứu hồi sức sau 2 ngày chạy trốn không ăn uống đầy đủ".

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