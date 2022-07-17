Nghi phạm được xác định là Ch.V.Th. (SN 2001, thường trú tại thôn Tiên Hải, xã Điền Xá, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh; hiện trú tại thôn 7 xã Đường Hoa, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh).

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động chiều 17-7, Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm sát hại cô gái làm nghề phun xăm thẩm mỹ ở đường Trần Nhân Tông, khu 3, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Sau đó, Th. từ Hải Hà đến TP Móng Cái mua ma túy "đá" để sử dụng. Do sử dụng ma túy vẫn chưa đủ nhu cầu, biết chị T. ở một mình nên Th. nảy sinh ý định đến chỗ chị T. thăm dò, với mục đích cướp tài sản để có tiền mua ma túy.

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm Ch.V.Th. khai nhận trong thời gian nghỉ phép năm 2022, Ch.V.Th. ở nhà tại huyện Hải Hà. Trưa ngày 16-7, Th. sử dụng tài khoản zalo làm quen với chị T. và đặt vấn đề muốn xăm hình. Chị T. có chụp ảnh, gửi định vị vị trí cho Th..

Vào 20 giờ ngày 16-7, Ch.V.Th. đến phòng chị T.. Tại đây, theo đề nghị của Th., chị T. đã phun xăm hình lên ngực cho Th. nhưng Th. nói không có tiền để trả, hai bên có nói chuyện với nhau tại phòng chị T..

Với có ý định và đã chuẩn bị sẵn hung khí từ trước, hung thủ đã ra tay máu lạnh khi đâm liên tiếp vào người chị T. nhiều nhát. Nạn nhân sau đó đã chóng trả quyết liệt và chạy ra ngoài kêu cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên đã không thể qua khỏi.

Trước đó, dẫn theo nguồn tin từ báo Công An TP.HCM cho biết, đầu giờ ngày 17-7, Công an Móng Cái nhận được tin báo về vụ việc có một nạn nhân nữ tử vong nằm trên đường Trần Nhân Tông, thuộc khu 3, phường Hải Hòa.

Hiện trường nơi chị T. đổ gục vì vết thương quá nặng - Ảnh: Zing News

Nạn nhân là chị Đ.T.T (SN 1991, trú phường Hải Yên, TP Móng Cái ). Chị T. thuê nhà tại khu 3, phường Hải Hòa) để làm nghề phun xăm thẩm mỹ.

Theo nguồn tin, giữa chị T. và nghi phạm xảy ra mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền xăm nên dẫn tới sự việc thương tâm nói trên.

Trong quá trình xảy ra vụ việc, camera của nhà dân xung quanh đã ghi lại vào đầu giờ cùng ngày, chị T. chạy ra trước và có một người nam giới chạy theo sau ra hướng đường Trần Quốc Tảng về hướng vòng xuyến Trà Cổ.

Sau quá trình bỏ chạy, người phụ nữ gục xuống đường sau đó tử vong. Còn nghi phạm cũng bỏ chạy sau khi lời qua tiếng lại và liên quan tới cái chết của nữ chủ tiệm xăm.

Điều tra ban đầu cho thấy, chủ tiệm xăm tử vong có vết thương cắt trên cổ. Hiện vụ việc đang được nhà chức trách tích cực điều tra, làm rõ.