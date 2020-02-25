Thông tin Tuấn sát hại phi tang xác chủ tiệm cầm đồ tại Hải Phòng khiến hàng xóm của nghi phạm vô cùng bất ngờ.

Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân tại thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương (TP. Hải Phòng) vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc chủ tiệm cầm đồ bị sát hại phi tang xác.

Theo đó, N.V.L (sinh năm 1995, trú tại thôn Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn) bị đối tượng Phạm Ngọc Tuấn (sinh năm 1996) sát hại, đốt xác trong thùng phuy.

Chân dung nam thanh niên sát hại phi tang xác chủ nợ trong thùng phuy - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Gia đình và Xã hội, Tuấn là con duy nhất trong gia đình, chưa kết hôn. Bố mẹ Tuấn làm nông nghiệp. Suốt quá trình sinh sống tại địa phương, đối tượng này không có biểu hiện gây gổ, đánh nhau, chưa có tiền án, tiền sự gì. Chính vì vậy khi hay tin Tuấn gây ra vụ án mạng nghiêm trọng này, ai nấy đều bàng hoàng.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào tối 22/2, người dân ngửi thấy mùi khét xuất phát từ trong vườn một ngôi nhà ở khu vực thôn Tràng Duệ (xã Lê Lợi, huyện An Dương) nên đến kiểm tra. Tại đây, người dân phát hiện trong chiếc thùng phuy có chứa thi thể nam giới bị đốt, trên cổ có vết chém nên lập tức trình báo đến cơ quan chức năng.

Chiếc thùng phuy chứa thi thể nạn nhân - Ảnh: Internet

Sau quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Tuấn là nghi phạm. Ngay sau đó, lực lượng công an đã bố trí nhiều chốt chặn trên các tuyến đường, rà soát hàng loạt phương tiện qua các tuyến quốc lộ. Đến khoảng 3 giờ ngày 23/2, Tuấn bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã khai nhận hành vi giết người. Theo đó, chiều 22/2, anh L. sang nhà Tuấn để đòi nợ thì hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc mâu thuẫn, Tuấn dùng dao sát hại chủ nợ, bỏ xác vào thùng phuy rồi dùng xăng đốt. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hé lộ lời khai của hung thủ sát hại chủ nợ, đốt xác trong thùng phuy Cơ quan công an đã bắt giữ được nghi phạm trong vụ sát hại chủ nợ, đốt xác trong thùng phuy gây xôn xao dư luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-giet-chu-no-dot-xac-trong-thung-phuy-o-hai-phong-he-lo-ly-lich-bat-ngo-cua-nghi-pham-351938.html