Nghi án chủ hiệu cầm đồ bị con nợ sát hại, đốt xác phi tang trong thùng phuy

Xã hội 23/02/2020 11:42

Chủ hiệu cầm đồ đi đòi nợ rồi xảy ra cãi vã. Sau đó người dân phát hiện xác người này bị đốt trong thùng phuy, còn con nợ đã bỏ trốn. Vụ án sát hại phi tang xác đang được điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân nghi án một chủ hiệu cầm đồ bị sát hại phi tang xác.

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Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu, vào tối 22/2, người dân thấy mùi khét xuất phát từ trong vườn một ngôi nhà ở khu vực thôn Tràng Duệ (xã Lê Lợi, huyện An Dương) nên đến kiểm tra. Trong ngôi nhà có chiếc thùng phuy chứa thi thể người đàn ông bị đốt, trên cổ có vết chém. Vụ việc lập tức được báo cho cơ quan công an.

Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, Công an huyện An Dương phối hợp với Công an TP. Hải Phòng điều tra, truy bắt hung thủ.

Theo Người Lao Động, nạn nhân là Nguyễn Văn L. (27 tuổi, trú xã Quốc Tuấn, huyện An Dương), chủ một hiệu cầm đồ. Trước đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Văn L. đến nhà một người để đòi nợ. Hai bên xảy ra cãi vã xô xát. 

Khi người dân phàn nàn có mùi khét không thể chịu được, lửa khói bốc cao, người mà L. đòi nợ giải thích đang đốt quần áo rách. Khi phát hiện thi thể thì người này không có mặt ở hiện trường.

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Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị sát hại tại Bắc Ninh vào chiều 21/2, cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi phạm.

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