Bắc Giang: Người phụ nữ tử vong trên giường sau khi vào nhà nghỉ với một người đàn ông

Tin nóng 17/02/2020 15:16

Sau khi nhìn thấy người đàn ông rời đi với biểu hiện bất thường, chủ nhà nghỉ vào kiểm tra thì phát hiện một người phụ nữ tử vong trên giường với nhiều vết thương.

Mới đây, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị này hiện đang điều tra vụ một người phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ tại địa bàn xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa. Theo thông tin trên Báo Bắc Giang, nạn nhân được xác định là chị N.T.P (sinh năm 1982, trú tại xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa).

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Sau khi vào nhà nghỉ, một người phụ nữ được phát hiện tử vong trên giường với nhiều vết đâm - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút tối 16/2, một người đàn ông đến nhà nghỉ ở thôn Trung Đồng (xã Đức Thắng) thuê phòng, người phụ nữ đến sau. Sau đó, chủ nhà nghỉ nhìn thấy người đàn ông rời khỏi với nhiều biểu hiện bất thường nên lên phòng kiểm tra thì phát hiện sự việc. 

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, nạn nhân được phát hiện nằm tử vong trên giường với nhiều vết đâm, có vết cắt ở vùng cổ. Gầm giường có một con dao nghi là hung khí do hung thủ bỏ lại.

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Sau khi gây án, người đàn ông uống thuốc diệt cỏ tự tử, hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ - Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, nghi phạm ban đầu được xác định là N.V.H (sinh năm 1981, trú tại xã Tiền Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Sau khi gây án, đối tượng đã uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng may mắn được phát hiện kịp thời. Được biết nghi phạm hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 

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