Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị sát hại tại Bắc Ninh vào chiều 21/2, cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi phạm.

Suốt 2 ngày qua, vụ việc người phụ nữ bị sát hại tại nhà riêng ở phường Cường Võ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh khiến dư luận xôn xao. Mới đây, Công an TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị này đã bắt được nghi phạm trong vụ án mạng nghiêm trọng này. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1965, giáo viên nghỉ hưu).

Theo thông tin trên Tổ Quốc, đối tượng gây án là Lê Thành Hưng (sinh năm 1991, ngụ thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Được biết, Hưng là cháu ruột của nạn nhân, gọi bà Nhung là bác. Tại cơ quan công an, đối tượng này khai đang làm kiến trúc sư, trọ tại Hà Nội. Vì nợ nần nên Hưng nảy sinh ý định giết bác ruột cướp tài sản.

Chân dung nghi phạm trong vụ án người phụ nữ bị sát hại, cướp tài sản gây xôn xao dư luận tại Bắc Ninh - Ảnh: Internet

Để thực hiện kế hoạch, ngày 21/2, Hưng đến nhà bà Nhung. Biết bác ở nhà một mình nên đối tượng này đã cầm kéo đâm nhiều nhát vào người nạn nhân rồi dìm thi thể vào bể nước nhằm tạo hiện trường giả.

Sau khi gây án, đối tượng đã cướp xe máy và nhiều tài sản có giá trị của nạn nhân, mang về Hà Nội cất giấu. Sắp xếp xong, Hưng về chịu tang nạn nhân như bình thường. Đối tượng bị bắt ngay trong tang lễ nạn nhân.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 17 giờ ngày 21/2, ông Nguyễn Văn Tiệp (59 tuổi) đi làm về thì nhìn thấy vợ tử vong bất thường trong nhà. Sau khi kiểm tra xung quanh, người chồng phát hiện trong nhà mất một số tài sản có giá trị, camera bị vô hiệu hóa nên nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng này.

Đi làm về, chồng bàng hoàng phát hiện vợ tử vong bất thường trong nhà, camera bị vô hiệu hóa Sau khi đi làm về, chồng phát hiện vợ tử vong bất thường trong ngôi nhà 4 tầng. Khi kiểm tra, ông Tiệp phát hiện nhiều tài sản bị lấy cắp, camera bị vô hiệu hóa.

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