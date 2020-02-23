Chồng phát hiện vợ tử vong trong nhà, camera bị vô hiệu hóa: Cháu giết bác rồi thản nhiên quay về chịu tang

Xã hội 23/02/2020 08:21

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị sát hại tại Bắc Ninh vào chiều 21/2, cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi phạm.

Suốt 2 ngày qua, vụ việc người phụ nữ bị sát hại tại nhà riêng ở phường Cường Võ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh khiến dư luận xôn xao. Mới đây, Công an TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị này đã bắt được nghi phạm trong vụ án mạng nghiêm trọng này. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1965, giáo viên nghỉ hưu). 

Theo thông tin trên Tổ Quốc, đối tượng gây án là Lê Thành Hưng (sinh năm 1991, ngụ thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Được biết, Hưng là cháu ruột của nạn nhân, gọi bà Nhung là bác. Tại cơ quan công an, đối tượng này khai đang làm kiến trúc sư, trọ tại Hà Nội. Vì nợ nần nên Hưng nảy sinh ý định giết bác ruột cướp tài sản.

nguoi phu nu bi sat hai 1
Chân dung nghi phạm trong vụ án người phụ nữ bị sát hại, cướp tài sản gây xôn xao dư luận tại Bắc Ninh - Ảnh: Internet

Để thực hiện kế hoạch, ngày 21/2, Hưng đến nhà bà Nhung. Biết bác ở nhà một mình nên đối tượng này đã cầm kéo đâm nhiều nhát vào người nạn nhân rồi dìm thi thể vào bể nước nhằm tạo hiện trường giả.

Sau khi gây án, đối tượng đã cướp xe máy và nhiều tài sản có giá trị của nạn nhân, mang về Hà Nội cất giấu. Sắp xếp xong, Hưng về chịu tang nạn nhân như bình thường. Đối tượng bị bắt ngay trong tang lễ nạn nhân.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 17 giờ ngày 21/2, ông Nguyễn Văn Tiệp (59 tuổi) đi làm về thì nhìn thấy vợ tử vong bất thường trong nhà. Sau khi kiểm tra xung quanh, người chồng phát hiện trong nhà mất một số tài sản có giá trị, camera bị vô hiệu hóa nên nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng này.

Đi làm về, chồng bàng hoàng phát hiện vợ tử vong bất thường trong nhà, camera bị vô hiệu hóa

Đi làm về, chồng bàng hoàng phát hiện vợ tử vong bất thường trong nhà, camera bị vô hiệu hóa

Sau khi đi làm về, chồng phát hiện vợ tử vong bất thường trong ngôi nhà 4 tầng. Khi kiểm tra, ông Tiệp phát hiện nhiều tài sản bị lấy cắp, camera bị vô hiệu hóa.

Xem thêm
Từ khóa:   Bắc Ninh cướp tài sản án mạng nghiêm trọng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 2 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 7 giờ 51 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 6 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 36 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 9 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản