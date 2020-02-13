Vụ bé trai 10 tuổi bị sát hại ở Đồng Nai: Nghi phạm từng có quan hệ tình cảm với mẹ nạn nhân

Tin nóng 13/02/2020 11:43

Liên quan đến vụ bé trai bị sát hại dã man tại Đồng Nai, hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục truy lùng tung tích hung thủ.

Vụ việc bé trai bị sát hại dã man tại Đồng Nai vào chiều qua (12/2) khiến dư luận bàng hoàng. Đến sáng nay (13/2), Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để truy bắt đối tượng Vi Thái Thiện (34 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) - nghi phạm trong vụ án mạng thương tâm ại xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ.

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Hình ảnh cuối cùng của bé trai bị sát hại và hung thủ do camera an ninh ghi lại - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Zing, đối tượng Vi Thái Thiện từng có mối quan hệ tình cảm với mẹ của bé K. Hôm qua (12/2), Thiện dụ dỗ bé K. lên xe rồi chở vào một trại chăn nuôi bỏ hoang gần nhà nạn nhân rồi sát hại. Sau khi gây án, nghi phạm nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngoài ra, theo thông tin trên VnExpress, hình ảnh từ camera an ninh cho thấy vào ngày xảy ra sự việc, Thiện chạy chiếc xe Sirius màu đỏ đen, mặc áo khoác đen, quần sọt, mang dép lê.

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Người thân, hàng xóm không khỏi bàng hoàng khi hay tin bé K. bị sát hại dã man - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, vào tối 12/2, người nhà không thấy bé K. về nên đi tìm thì phát hiện thi thể bé với nhiều vết đâm trong trang trại bỏ hoang cách nhà 2km. Sau đó, người thân nạn nhân liên lạc với Thiện nhưng không được. Được biết thời gian gần đây, Thiện và mẹ của bé có xảy ra mâu thuẫn với nhau.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bàng hoàng: Bé trai 10 tuổi bị sát hại dã man ở Đồng Nai

Bàng hoàng: Bé trai 10 tuổi bị sát hại dã man ở Đồng Nai

Sau khi được đưa ra khỏi nhà, bé trai bị sát hại dã man. Gây án xong, hung thủ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

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