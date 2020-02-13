Bàng hoàng: Bé trai 10 tuổi bị sát hại dã man ở Đồng Nai

Tin nóng 13/02/2020 10:27

Sau khi được đưa ra khỏi nhà, bé trai bị sát hại dã man. Gây án xong, hung thủ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Mới đây, Công an huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai cho biết đơn vị này hiện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra vụ án bé trai bị sát hại.

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Người dân bàng hoàng khi hay tin bé trai bị sát hại dã man gần nhà - Ảnh: Internet

Nạn nhân là bé T.T.K (10 tuổi, ngụ ấp 3, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai). Theo thông tin trên Pháp luật TP.HCM, chiều qua (12/2) một người đàn ông tên Vi Thái Thiện chạy đến nhà chị N. (mẹ bé K.), dụ dỗ bé trai đi ra ngoài. Sau đó, đối tượng này ra tay sát hại bé K.

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Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục truy tìm hung thủ gây án - Ảnh: Internet

Gây án xong, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau đó, người dân phát hiện sự việc nên trình báo đến cơ quan công an. Nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ án mạng thương tâm này.

Đến sáng 13/2, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục truy tìm hung thủ.

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