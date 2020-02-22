Đi làm về, chồng bàng hoàng phát hiện vợ tử vong bất thường trong nhà, camera bị vô hiệu hóa

Tin nóng 22/02/2020 14:46

Sau khi đi làm về, chồng phát hiện vợ tử vong bất thường trong ngôi nhà 4 tầng. Khi kiểm tra, ông Tiệp phát hiện nhiều tài sản bị lấy cắp, camera bị vô hiệu hóa.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Toàn, Quyền Chủ tịch UBND phường Võ Cường (TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) xác nhận vào tối 21/2, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Cụ thể, theo thông tin trên Tuổi trẻ, vào khoảng 17 giờ cùng ngày ông Nguyễn Văn Tiệp (59 tuổi) đi làm về thì nhìn thấy vợ là bà Nguyễn Thị Nhung (55 tuổi, ngụ phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh) tử vong bất thường trong nhà.

Sau khi kiểm tra xung quanh, người chồng phát hiện một số tài sản quý giá và chiếc xe máy hiệu Honda Lead đã biến mất. Bên cạnh đó, ông Tiệp còn phát hiện camera trong nhà bị vô hiệu hóa và bị xóa dữ liệu vào thời điểm xảy ra vụ việc.

tu vong bat thuong 1
Sau khi đi làm về, người chồng phát hiện vợ tử vong bất thường, nhiều tài sản quý giá bị mất cắp - Ảnh: Internet

Được biết gia đình ông Tiệp sống trong ngôi nhà 4 tầng, vợ chồng ông có 2 người con trai. Vào thời điểm xảy ra sự việc, chỉ có một mình bà Nhung ở nhà. Cũng theo nguồn tin trên, vụ án mạng đau lòng xảy ra tại khu vực đông dân cư. Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra sự việc không ai nghe thấy bất kỳ tiếng động hay biểu hiện bất thường nào.

Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đến sáng 22/2, cơ quan công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường.

Hiện vụ án mạng vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hé lộ hình ảnh nghi can sát hại cháu bé 10 tuổi ở tỉnh Đồng Nai

Hé lộ hình ảnh nghi can sát hại cháu bé 10 tuổi ở tỉnh Đồng Nai

Qua trích xuất camera an ninh, nghi can sát hại cháu bé 10 tuổi được công an xác định chạy xe máy mang BKS: 60B5-604.53, đội nón bảo hiểm màu trắng đỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   Bắc Ninh án mạng nghiêm trọng vợ tử vong

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 2 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 7 giờ 50 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 5 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 35 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 9 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào