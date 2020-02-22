Sau khi đi làm về, chồng phát hiện vợ tử vong bất thường trong ngôi nhà 4 tầng. Khi kiểm tra, ông Tiệp phát hiện nhiều tài sản bị lấy cắp, camera bị vô hiệu hóa.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Toàn, Quyền Chủ tịch UBND phường Võ Cường (TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) xác nhận vào tối 21/2, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Cụ thể, theo thông tin trên Tuổi trẻ, vào khoảng 17 giờ cùng ngày ông Nguyễn Văn Tiệp (59 tuổi) đi làm về thì nhìn thấy vợ là bà Nguyễn Thị Nhung (55 tuổi, ngụ phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh) tử vong bất thường trong nhà.

Sau khi kiểm tra xung quanh, người chồng phát hiện một số tài sản quý giá và chiếc xe máy hiệu Honda Lead đã biến mất. Bên cạnh đó, ông Tiệp còn phát hiện camera trong nhà bị vô hiệu hóa và bị xóa dữ liệu vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Sau khi đi làm về, người chồng phát hiện vợ tử vong bất thường, nhiều tài sản quý giá bị mất cắp - Ảnh: Internet

Được biết gia đình ông Tiệp sống trong ngôi nhà 4 tầng, vợ chồng ông có 2 người con trai. Vào thời điểm xảy ra sự việc, chỉ có một mình bà Nhung ở nhà. Cũng theo nguồn tin trên, vụ án mạng đau lòng xảy ra tại khu vực đông dân cư. Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra sự việc không ai nghe thấy bất kỳ tiếng động hay biểu hiện bất thường nào.

Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đến sáng 22/2, cơ quan công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường.

Hiện vụ án mạng vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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