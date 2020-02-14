Vụ bé trai 10 tuổi bị sát hại tại Đồng Nai: Phát hiện thi thể cháy đen nghi của hung thủ

Xã hội 14/02/2020 10:34

Mới đây, người dân ở khu vực đèo Đại Ninh (Bình Thuận) phát hiện một thi thể cháy đen, nghi là kẻ thủ ác trong vụ bé trai bị sát hại dã man tại Đồng Nai.

Mới đây, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đơn vị này đang khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y một thi thể chết cháy ở huyện Bắc Bình.

Hiện công an địa phương và Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp xác minh vì nghi ngờ đây là thi thể của Vi Thái Thiện (34 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), nghi phạm trong vụ án bé trai bị sát hại dã man tại Đồng Nai.

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Người dân phát hiện 1 thi thể cháy đen, nghi là hung thủ trong vụ án bé trai bị sát hại dã man tại Đồng Nai - Ảnh: Zing

Theo thông tin trên Zing, vị trí phát hiện thi thể nằm sâu trong rừng thuộc khu vực đèo Đại Ninh, cách quốc lộ 28B khoảng 3km. Thi thể được người dân phát hiện cạnh một chiếc xe máy mang biển số Đồng Nai.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 12/2, đối tượng Thiện đến nhà bé T.T.K (10 tuổi, ngụ ấp 3, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) dụ dỗ bé đi ra ngoài. Sau đó, Thiện chở bé K. vào một trang trại chăn nuôi bỏ hoang gần nhà nạn nhân rồi sát hại. Sau khi sát hại bé trai 10 tuổi, Thiện nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau đó, thi thể bé K. được người dân phát hiện với nhiều vết thương trên người. 

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Hình ảnh Thiện chở bé K. ra khỏi nhà được camera an ninh ghi lại - Ảnh: Internet

Được biết Thiện và mẹ nạn nhân từng có quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây 2 người xảy ra mâu thuẫn. Nhận được tin từ người dân, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy tìm đối tượng gây án. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hé lộ hình ảnh nghi can sát hại cháu bé 10 tuổi ở tỉnh Đồng Nai

Hé lộ hình ảnh nghi can sát hại cháu bé 10 tuổi ở tỉnh Đồng Nai

Qua trích xuất camera an ninh, nghi can sát hại cháu bé 10 tuổi được công an xác định chạy xe máy mang BKS: 60B5-604.53, đội nón bảo hiểm màu trắng đỏ.

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