Cơ quan công an đã bắt giữ được nghi phạm trong vụ sát hại chủ nợ, đốt xác trong thùng phuy gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến vụ sát hại chủ nợ, đốt xác trong thùng phuy gây xôn xao dư luận xã hội, Công an TP. Hải Phòng đã bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Tuấn để phục vụ công tác điều tra.

Phạm Ngọc Tuấn sát hại chủ nợ, bỏ xác vào thùng phuy rồi dùng xăng đốt - Ảnh: Zing

Trước đó, do nhận được tin nghi ngờ Tuấn bỏ trốn từ Hải Phòng về Sơn La, Công an tỉnh Sơn La đã bố trí nhiều chốt chặn trên các tuyến đường, rà soát hàng loạt phương tiện đi qua các tuyến quốc lộ.

Khoảng 3 giờ ngày 23/2, khi dừng kiểm tra xe khách biển chạy tuyến Móng Cái (Quảng Ninh) - Sốp Cộp (Sơn La), lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ được Tuấn. Bước đầu, Tuấn đã khai nhận hành vi giết người.

Theo lời khai, chiều 22/2, anh Nguyễn Văn Lâm (27 tuổi, chủ một hiệu cầm đồ ở huyện An Dương, TP. Hải Phòng) sang nhà Tuấn để đòi nợ thì hai bên xảy ra xô xát. Tuấn dùng dao sát hại chủ nợ, bỏ xác vào thùng phuy rồi dùng xăng đốt.

Hàng xóm phát hiện mùi khét thì Tuấn chống chế là đang đốt quần áo rách. Gây án xong, Tuấn đón xe khách bỏ trốn đến địa phận xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, Sơn La.

Đến 17 giờ 30 cùng ngày, xác anh Lâm được phát hiện, vụ việc được trình báo cơ quan chức năng.

Hiện Tuấn đã bị di lý về TP. Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra.

Nghi án chủ hiệu cầm đồ bị con nợ sát hại, đốt xác phi tang trong thùng phuy Chủ hiệu cầm đồ đi đòi nợ rồi xảy ra cãi vã. Sau đó người dân phát hiện xác người này bị đốt trong thùng phuy, còn con nợ đã bỏ trốn. Vụ án sát hại phi tang xác đang được điều tra làm rõ.

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