Báo cáo tại buổi lễ, thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng nhận định đây là lần đầu tiên công an TP Đà Nẵng huy động tổng lực các lực lượng phòng chống tội phạm từ xã phường đến quận, huyện và các phòng chức năng cùng vào cuộc điều tra.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 24/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng dự lễ khen thưởng Công an TP Đà Nẵng vì thành tích nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng tại một chi nhánh trên đường Đống Đa (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Về động cơ gây án, đối tượng Lê Phú Cao có trình độ về công nghệ thông tin. Đối tượng có trình độ Đại học. Đối tượng nghiện game. Bản thân muốn đi xuất khẩu lao động. Để chứng minh năng lực tài chính phải có tiền nên đối tượng thực hiện hành vi cướp ngân hàng.

Đặc biệt là sự phối hợp của công an 2 tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế rà soát hơn 3.000 phương tiện xe máy có nhận dạng tương tự. Riêng Công an TP Đà Nẵng đã rà soát hơn 1.000 phương tiện trên địa bàn.

Lê Phú Cao bị bắt sau khoảng 36 giờ gây án - Ảnh: Người Lao Động

Dẫn tin từ VTC NEWS, trước khi thực hiện vụ cướp, Lê Phú Cao nhiều lần lảng vảng tại khu vực phòng giao dịch để tìm hiểu, chọn thời điểm gây án vào cuối giờ làm việc buổi sáng, khi phòng giao dịch vắng khách, các tuyến phố xung quanh cũng vắng người nhằm dễ bề thực hiện hành vi phạm tội và tẩu thoát.

Để uy hiếp bảo vệ và nhân viên phòng giao dịch, Cao sử dụng súng giả và roi điện đe dọa. Cao cũng dùng nhiều thủ đoạn ma mãnh như dán hình xăm giả lên cánh tay, dùng biển số xe giả, thay đổi trang phục trong quá trình chạy trốn.

Cụ thể, sau khi cướp được tiền, nghi phạm chạy xe máy qua đường Châu Văn Liêm, ra đường 3/2 rồi qua cầu Thuận Phước để sang quận Sơn Trà. Trên đường tẩu thoát, nghi phạm đã đổi dép, đổi mũ bảo hiểm, đổi biển số xe máy (tháo biển số giả), thay bộ quần áo đã mặc khi thực hiện vụ cướp. Quá trình truy vết, cơ quan công an thu giữ được áo quần, súng nhựa trong các bụi cỏ ven đường Dương Lâm, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà mà Cao bỏ lại.

Sau khi thay đổi trang phục, nghi phạm tiếp tục chạy xe máy ra đường Trần Hưng Đạo, lên cầu Sông Hàn, liên tục rẽ qua rất nhiều tuyến đường rồi vào gửi xe tại một trung tâm thương mại. Gửi xe máy tại đây, nghi phạm ra đón taxi đến nhà ga hành khách Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng là nơi đông người nhằm cắt đứt sự truy vết của cơ quan công an.

Số tiền Cao cướp tại ngân hàng bị cơ quan công an thu giữ - Ảnh: VTC NEWS

Ở lại đây một thời gian, nghi phạm quay ra đón xe về nhà trọ tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Đến sáng 21/4, Cao quay lại trung tâm thương mại để lấy xe máy về trả cho bạn gái ở phường Hòa Khánh Nam.

Đồng thời với truy xét nóng dấu vết nghi phạm, lực lượng công an chốt chặn tất cả các cửa ngõ ra vào thành phố, hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam chặn các ngả mà kẻ gây án có thể tẩu thoát.

Tổng lực truy xét, trích xuất hàng trăm camera của nhà dân trên các tuyến đường để thu thập chứng cứ, đến 9h ngày 21/4, cơ quan công an làm rõ đặc điểm nhân dạng, đặc điểm phương tiện nghi phạm sử dụng nhưng chưa xác định được nhân thân, lai lịch.

Tập trung xác minh mối liên hệ giữa nghi phạm với phương tiện là chiếc xe máy hiệu Yamaha Nozza Grande màu xám BBS 43F1-428.XX, đến chiều tối 21/4, lực lượng công an xác định được chiếc xe máy (lúc này đã gắn biển số thật) đang để trong hiên một nhà trọ ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

Cô gái là chủ sở hữu chiếc xe máy này cho biết, xe thường được bạn trai tên Cao mượn sử dụng. Đến lúc này, nghi phạm được xác định là Lê Phú Cao (32 tuổi, quê Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tạm trú nhà trọ trên ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) nhưng hiện Cao không có mặt tại phòng trọ.

Bố trí lực lượng mật phục, đón lõng, đến 21h30 ngày 21/4, khi Cao vừa trở về phòng trọ thì lực lượng công an ập vào bắt giữ. Ngay trong đêm, Cao được đưa về cơ quan Công an TP Đà Nẵng để đấu tranh.